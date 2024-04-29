快訊

1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冒名地震受災藥局 詐團網路賣藥

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮富凱大飯店在強震後傾斜，縣府緊急拆除，位於富凱大飯店旁邊的藥局，店名竟遭詐團冒用，上網銷售各類藥材。圖／警方提供
花蓮富凱大飯店在強震後傾斜，縣府緊急拆除，位於富凱大飯店旁邊的藥局，店名竟遭詐團冒用，上網銷售各類藥材。圖／警方提供
花蓮富凱大飯店強震後傾斜，縣府正緊急拆除危樓，沒想到位於富凱大飯店旁邊的藥局，店名竟遭詐騙集團盜用，在網路銷售各類藥材，大賺災難財。花蓮警分局指出，軒轅派出所已依規定受理，協助下架訂購連結，並持續追查偵辦。

花蓮分局軒轅派出所指出，26日受理民眾報案，稱其所經營的藥局因位於0423震災所倒塌的知名飯店旁，遭人盜用名義於臉書販售藥品，目前雖未接獲民眾因本案遭詐騙情事，軒轅派出所已依規定受理，協助下架並持續追查偵辦。

大德藥局業者無奈表示，已經因為地震受災很辛苦，店名還遭詐團冒用。消息傳出後，也有許多網友氣憤留言，認為詐團是在發災難財，在傷口上撒鹽，非常沒有同理心。

另外，也有詐騙集團冒名服飾公司在臉書上廣告，稱受到地震災害，便宜出清服飾。花蓮警分局呼籲，民眾若遇到疑似以震災受害為由，在網路兜售商品，務必小心查證；若發現疑似詐騙，可立即撥打110或165查證，避免權益受損。警方也會加強防詐宣導及網路巡邏。

花蓮 詐騙集團 飯店

延伸閱讀

爽賺災難財？詐團冒名花蓮受災藥局賣藥 業者無奈：傷口上灑鹽

出席母娘文化季 賴清德祈求地震停止、四時無災

受災藥局遭冒名！詐團消費花蓮震災 透過網路賣藥詐騙

快遞員援交沒見到正妹被騙3萬 詐團最常用這3種點數卡

相關新聞

冒名地震受災藥局 詐團網路賣藥

花蓮富凱大飯店強震後傾斜，縣府正緊急拆除危樓，沒想到位於富凱大飯店旁邊的藥局，店名竟遭詐騙集團盜用，在網路銷售各類藥材，...

要求女兒當街下跪！嘉義虎媽暴怒訓斥照網上瘋傳 警依強制罪嫌送辦

有民眾昨天路過嘉義市永安街和新榮路口，發現1名少女遭母親當街怒斥下跪，拍下照片上傳網路引熱議。警方調查，女子不滿女兒忘記...

台中港廢棄大貨車爆衝 撞毀2轎車後衝出碼頭、1移工受傷

台中梧棲漁港驚傳報廢貨車暴衝事件。黃姓男子（53歲）駕駛大貨車到梧棲漁港牽引輛報廢大貨車，調轉其停放角度時，報廢大貨車竟...

桃園外送員凌晨等紅燈突倒地 「原因曝光」警暖送便當

桃園市龜山區一名41歲李姓男子今凌晨停等紅燈時，突然不穩跌坐在大馬路口，警方獲報到場關心，發現男子因整天沒吃東西導致體力...

5人同遊北海岸…回程駕駛開車「度估」 淡水撞斷紅綠燈後翻覆

新北市淡水區淡金路四段今天下午3時許，有1輛轎車撞斷紅綠燈桿翻覆，車內3男2女自行爬出車外，28歲王姓男子聲稱因為精神不...

影／駕駛恍神轎車失控衝往對向車道 撞上4輛機車、1輛廂型車

嘉義市今天清晨有輛白色自小客車從林森西路地下道出來後，突然衝往對向車道，波及停在路旁4輛機車、1廂型車，自小客車頭毀損，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。