冒名地震受災藥局 詐團網路賣藥

花蓮富凱大飯店在強震後傾斜，縣府緊急拆除，位於富凱大飯店旁邊的藥局，店名竟遭詐團冒用，上網銷售各類藥材。圖／警方提供 花蓮富凱大飯店強震後傾斜，縣府正緊急拆除危樓，沒想到位於富凱大飯店旁邊的藥局，店名竟遭詐騙集團盜用，在網路銷售各類藥材，大賺災難財。花蓮警分局指出，軒轅派出所已依規定受理，協助下架訂購連結，並持續追查偵辦。

花蓮分局軒轅派出所指出，26日受理民眾報案，稱其所經營的藥局因位於0423震災所倒塌的知名飯店旁，遭人盜用名義於臉書販售藥品，目前雖未接獲民眾因本案遭詐騙情事，軒轅派出所已依規定受理，協助下架並持續追查偵辦。

大德藥局業者無奈表示，已經因為地震受災很辛苦，店名還遭詐團冒用。消息傳出後，也有許多網友氣憤留言，認為詐團是在發災難財，在傷口上撒鹽，非常沒有同理心。

另外，也有詐騙集團冒名服飾公司在臉書上廣告，稱受到地震災害，便宜出清服飾。花蓮警分局呼籲，民眾若遇到疑似以震災受害為由，在網路兜售商品，務必小心查證；若發現疑似詐騙，可立即撥打110或165查證，避免權益受損。警方也會加強防詐宣導及網路巡邏。