要求女兒當街下跪！嘉義虎媽暴怒訓斥照網上瘋傳 警依強制罪嫌送辦

有民眾昨天路過嘉義市永安街和新榮路口，發現1名少女遭母親當街怒斥下跪，拍下照片上傳網路引熱議。警方調查，女子不滿女兒忘記帶東西，憤而要求下跪，將依強制罪嫌送辦。本報資料照片，僅示意，非新聞當事人。 有民眾昨天路過嘉義市永安街和新榮路口，發現1名少女遭母親當街怒斥下跪，拍下照片上傳網路引熱議。警方調查，女子不滿女兒忘記帶東西，憤而要求下跪，將依強制罪嫌送辦。

昨天下午4時許，嘉義市永安街、新榮路口有名少女當街下跪，路過民眾將照片放到臉書（Facebook）粉絲專頁「綠豆嘉義人」，事件在網路引起熱議，有網友留言「不管孩子做錯什麼事，大庭廣眾下都不該如此」、「這位媽媽很有事」。

嘉義市政府警察局長榮派出所獲悉後調閱監視器，查出李姓女子騎機車載女兒行經事發路口時起爭執，今天通知李女與李女女兒到案說明，全案依違反兒童及少年福利與權益保障法及刑法強制罪嫌函送法辦。

警方調查，李女的女兒並未受傷，不願提告；李女則聲稱，不滿女兒忘記攜帶報名入學文件，氣憤之下叫女兒下跪。

嘉義市社會處指出，李女行為違反兒少法規定及刑法強制罪，將要求接受親職教育，倘若拒絕則可裁處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰。

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