台中港廢棄大貨車爆衝 撞毀2轎車後衝出碼頭、1移工受傷

台中梧棲漁港驚傳報廢貨車暴衝事件。黃姓男子（53歲）駕駛大貨車到梧棲漁港牽引輛報廢大貨車，調轉其停放角度時，報廢大貨車竟莫名暴衝，衝撞停在一旁的2輛轎車，接著再衝向護岸，險落入海中，車身懸掛碼頭、搖搖欲墜；坐在報廢大貨車副駕駛座的35歲菲律賓籍男子，感胸痛且有擦傷，被送往童綜合醫院治療，無大礙。

台中港警方表示，黃男今下午4時駕駛營業大貨車，於梧棲漁港牽引一輛報廢大貨車，怎料改變報廢貨車停放角度時，竟莫名衝向停在一旁的2輛轎車，報廢大貨車則掛在南側碼頭上，驚險畫面，嚇壞不少現場遊客。

案發突然，停在一旁的2台轎車損傷嚴重，其中一輛黑色轎車更是車頭全毀，水箱掉落，幸車上無人，未造成傷亡。

但有名菲律賓籍男子喬瑞，案發時坐在報廢大貨車副駕駛座上，喬瑞驚恐表示，他並未駕駛報廢車，不明白為何車輛會爆衝；喬瑞也因此擦傷，更感胸痛，送往童綜合醫院就醫，無大礙。