快訊

統測數學A、B、C中間偏易 地震、健身房收費都入題

田馥甄大陸演出被取消 媽媽不忍發聲

做一個令人喜愛的老人？寫了一百多本書的百歲作家佐藤愛子不這麼認為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SUP玩家望海巷下水 近午上不了岸 漁船載他一程才脫險

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓男子一早和友人從基隆市望海巷海岸，操作立式划漿（SUP）下水，近午時疑遇逆風，加上體力不濟，無法自行划回岸上。友人向消防、海巡人員求助，後來吳男被漁民救上船，載回近岸水域，再讓他下水自行划回岸上，人未受傷，不需送醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天中12點8分接獲報案，有SUP玩家在新北市瑞芳區象鼻岩跟基隆市潮境公園中間海域漂流，出動瑞芳分隊、瑞芳中隊共6車9人前往救援。

據了解，年約50歲的吳男今早6點左右，和友人從望海巷海邊下水，操作SUP出海，划向基隆嶼方向。近午時，友人划著SUP回到望海巷上岸，但發現吳男划不回來，所以向消防局求救，指吳男有穿救生衣，沒有受傷，只是因為逆風無力划回岸際，在海面漂流，希望消防員前往救援。

消防局12點32分接獲基隆海巡通知，吳男被漁民救上漁船後，漁民再將漁船航行到望海巷海岸附近，讓吳男下水，自行操作SUP上岸，不需就醫。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，從事岸際水域活動，要充分了解當地海況、氣候及自身條件，如果遇上天候不佳、人員狀況不好，應該立即返回，不要單獨行動或有超出自己能力範圍情事。如果發生意外，或是日遇到天氣驟變等狀況，可在第一時間撥打119或118求助，以利搜救人員救援。

吳男今早和友人從基隆市望海巷海岸操作立式划漿（SUP）下水，因體力不濟無法划回岸上，由漁船救起及載到岸邊水域，再讓他下水自行划回岸上。記者邱瑞杰／翻攝
吳男今早和友人從基隆市望海巷海岸操作立式划漿（SUP）下水，因體力不濟無法划回岸上，由漁船救起及載到岸邊水域，再讓他下水自行划回岸上。記者邱瑞杰／翻攝
吳男今早和友人從基隆市望海巷海岸操作立式划漿（SUP）下水，因體力不濟無法划回岸上，由漁船救起及載到岸邊水域，再讓他下水自行划回岸上。記者邱瑞杰／翻攝
吳男今早和友人從基隆市望海巷海岸操作立式划漿（SUP）下水，因體力不濟無法划回岸上，由漁船救起及載到岸邊水域，再讓他下水自行划回岸上。記者邱瑞杰／翻攝

基隆嶼 瑞芳

延伸閱讀

台東富岡港男釣客夜釣落海 海巡署人員救起送醫

全中運／泳將熱身跳水遭禁賽 引爆教練強烈反彈

飼主為救哈士奇跳河差點溺水 消防員來時狗狗「頭也不回游走」：你們慢慢玩囉

高雄市率先引進水陸觀光車 「鴨子船」從熱潮到寂寥

相關新聞

龜山島賞鯨離奇失蹤 花蓮古醫師「頭7」烏岩角找到遺體

花蓮古姓男醫師本月21日在宜蘭搭乘賞鯨船出海後離奇失蹤，船上只剩下他的背包與名片，經家屬報案協尋，今天上午在東澳烏岩角外...

影／員林有應媽祠3年3次車禍影音曝光 貨車司機衝撞1死2傷

彰化縣員林市員南路有應媽祠前方昨天下午近3點發生一死二傷車禍，61歲黃男駕駛小貨車行經員南路該段彎道下坡處時，突失控跨越...

國1汐止交流道貨櫃車翻覆 車頭扭曲駕駛一度受困

國道1號汐止交流道今天中午發生貨櫃車翻覆意外。1輛貨櫃車上午11時許行經國1北上汐止交流道匝道處1處彎道時，貨櫃車不明原...

嘉市母親街頭要女兒下跪 警：違法函送

一名少女昨天下午被母親當街喝斥下跪，令許多路人側目，有人將畫面PO上社群媒體引來網友熱議，「帶回家再教」、「這位媽媽很有...

SUP玩家望海巷下水 近午上不了岸 漁船載他一程才脫險

吳姓男子一早和友人從基隆市望海巷海岸，操作立式划漿（SUP）下水，近午時疑遇逆風，加上體力不濟，無法自行划回岸上。友人向...

國1北向汐止出口貨櫃車側翻 封閉南向汐止出口匝道拖吊

高速公路局說，今天上午11時53分，國道1號北向汐止出口，1輛貨櫃車側翻，占用往市區出口匝道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。