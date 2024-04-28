SUP玩家望海巷下水 近午上不了岸 漁船載他一程才脫險

吳姓男子一早和友人從基隆市望海巷海岸，操作立式划漿（SUP）下水，近午時疑遇逆風，加上體力不濟，無法自行划回岸上。友人向消防、海巡人員求助，後來吳男被漁民救上船，載回近岸水域，再讓他下水自行划回岸上，人未受傷，不需送醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天中12點8分接獲報案，有SUP玩家在新北市瑞芳區象鼻岩跟基隆市潮境公園中間海域漂流，出動瑞芳分隊、瑞芳中隊共6車9人前往救援。

據了解，年約50歲的吳男今早6點左右，和友人從望海巷海邊下水，操作SUP出海，划向基隆嶼方向。近午時，友人划著SUP回到望海巷上岸，但發現吳男划不回來，所以向消防局求救，指吳男有穿救生衣，沒有受傷，只是因為逆風無力划回岸際，在海面漂流，希望消防員前往救援。

消防局12點32分接獲基隆海巡通知，吳男被漁民救上漁船後，漁民再將漁船航行到望海巷海岸附近，讓吳男下水，自行操作SUP上岸，不需就醫。