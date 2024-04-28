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夫被通緝突拋妻棄子...台中少婦陷困境 警籌14萬解圍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局轄下派出所，都會不定期訪查轄內需要協助的居民，南屯所在近日得知，轄內許姓女子因丈夫突然神隱，獨留下她與兩名讀國小、幼兒園，許女唯一的老舊機車都故障，經濟突陷困境，南屯所通報分局後，由轄內善心團體籌措14萬元善款，近日捐贈給許女，協助其度過難關。

第四警分局南屯所表示，住在轄內的許姓女子（36歲）原本與丈夫育有讀國小、幼兒園的兩名子女，但近日許女丈夫突然失聯，不知去向，後續經警方告知，才知丈夫已因案被通緝，恐為躲避刑責，而拋妻棄子，許女因丈夫是家中經濟支柱，唯一一輛作為交通工具的老舊機車也故障，生活頓陷困境。

南屯所指出，所內女警鄭依婷得知許女的家庭狀況後，除協助向區公所申請相關低收入戶之外，並將此個案陳報上級長官知悉，在分局長李建興、警友第四辦事處主任鄭永和、所長廖雲傑奔走下，向善心人士、團體籌措了14萬元的善款，在23日將善款交付給許女，協助她度過難關。

另外分局長李建興也邀請許女及子女等3人，參與分局舉辦的小小警察體驗營，希望能減輕許女沉重的心情，希望她能一掃陰霾盡快找到工作，迎接新的開始。

第四警分局長李建興表示，員警秉持為民服務的精神，透過第一線與民眾接觸、探訪挖掘轄內弱勢家庭、團體，協助通報社政單位，自發性予以關懷，適時提供協助，以貫徹中市警局長「73328」警政工作策略，讓民眾可適時得到援助，讓社會更加溫暖。

台中市許姓女子（右三）因丈夫涉案被通緝，丟下她與兩名幼子，第四警分局與善心人士籌措14萬元，協助許女度過難關。圖／第四警分局提供
台中市許姓女子（右三）因丈夫涉案被通緝，丟下她與兩名幼子，第四警分局與善心人士籌措14萬元，協助許女度過難關。圖／第四警分局提供

丈夫 子女 幼兒園

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