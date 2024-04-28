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台中聚會敬酒衝突 被害人是通緝犯警共送辦6人

中央社／ 台中28日電

台中警方昨天晚間獲報，北區一處商辦大樓有多人打架，警方到場將涉案的洪男等5人逮捕，並將被害人黃男送醫，現場為私人聚會敬酒引衝突，警方並查出黃男因案遭通緝，全被依法送辦。

台中市警察局第二分局今天表示，警方27日晚間10時47分獲報指，北區中清路一段某商辦大樓內有多人打架，立即啟動快速打擊部隊共15名警力到場處理。

警方指出，員警到場時已無打架情形，現場1名男子頭部及手腳多處擦挫傷，由救護車送醫治療，警方並將在場涉案的5人全數帶回警局釐清案情。

警方調查，案發現場為一處私人聚會場所，雙方為熟識友人聚會，當晚6時起於屋內飲酒作樂，席間因敬酒問題引發爭執，致使現場情緒失控，洪男等5人徒手毆打黃男。

另外，員警並查獲被害人黃男因他案遭通緝，於員警戒護就醫後無生命危險，警詢後解送台中地檢署歸案，並將洪男等5人依傷害、毀損、妨害秩序等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

多人 聚會 通緝

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