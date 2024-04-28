追撞前車捲內輪差…桃園高齡車禍逾6千死傷主因曝光

桃園市去年發生高齡者交通事故死傷人數共6651人，相較前年同期增加3.9%，桃園市交通警察大隊分析，以高齡者騎乘機車及大型車內輪差肇事占大宗，因此近期特別拍攝宣導影片，希望替高齡者建立交通安全觀念。

交通部統計，去年全國發生高齡者交通事故死傷人數共7萬3031人，桃園市部分共6651人，同期比較增加251人。今年3月中旬，觀音區發生一起8旬耆老騎機車追撞路口停等紅燈車輛的死亡事故；4月初龍潭區發生機車遭大型車內輪差捲入事故。分析主要肇因，以高齡者騎乘機車及大型車內輪差肇事占大宗。

交警大指出，高齡長輩因生理機能隨年齡遞減，反應時間延長及認知辨識能力衰退，對於危險預知判斷不及年輕人來得靈敏。鑑於近來許多年長者騎車與大型車輛併行時衍生碰撞事故層出不窮，大型車因車體較大，四周易生視線死角，當機車與大型車併行時，就容易因氣流遭捲入，轉彎時也會產生內輪差現象，待騎士發現時已進入該車內輪差盲區，閃避不及造成撼事。