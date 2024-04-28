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高雄前鎮瑞隆路冒出2坑洞 包商僅放三角錐害騎士慘摔

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市前鎮區瑞隆路393號前昨下午出現各長約近1公尺的兩個坑洞，轄區警方到場先放置三角錐，通知工務單位到場，但僅設三角錐和爆閃燈；民眾指出，一名機車騎士路過撞三角錐慘摔，因無大礙，自行離去。

警方指出，前鎮警分局警方昨天下午3時20分許，接獲110報案，指有民眾稱瑞隆路410號馬路有坑洞，員警到場後，發現坑洞正確地點為瑞隆路393號的路中。

兩個坑洞各長約近1公尺，其中一個坑洞成圓形狀，深約5、60公分，另一個坑洞成扁長形，深約3、40公分，警方擔心人車經過有危險，立即在現場設置交通錐，並於現場指揮交通。

警方下午4時通報1999轉派道路養護工程處處理，但養護工程處僅在現場設立交通錐與閃燈示警，並未立即將道路鋪平；有民眾指出，一名路過的機車騎士因一時未注意摔車，可能無大礙，隨後自行離去。

警方表示，經查，昨並無接獲瑞隆路上有自摔事故的相關報案紀錄；據了解，坑洞現場放置4個三角錐，直到今天上午9點以後工務單位才請包商將坑洞填滿，但完工後，道路現場就像兩個大大的補丁。

高雄市瑞隆路昨下午出現兩個坑洞，今天上午8點多現場仍僅放置4個三角錐。圖／讀者提供
高雄市瑞隆路昨下午出現兩個坑洞，今天上午8點多現場仍僅放置4個三角錐。圖／讀者提供
高雄市瑞隆路昨下午出現兩個坑洞，今天上午工務單位才請包商將坑洞填滿，完工後，道路現場就像多了兩個大大的補丁。圖／讀者提供
高雄市瑞隆路昨下午出現兩個坑洞，今天上午工務單位才請包商將坑洞填滿，完工後，道路現場就像多了兩個大大的補丁。圖／讀者提供
高雄市前鎮區瑞隆路393號前昨下午出現各長約近1公尺的兩個坑洞。圖／取自記者爆料網
高雄市前鎮區瑞隆路393號前昨下午出現各長約近1公尺的兩個坑洞。圖／取自記者爆料網
高雄市瑞隆路昨下午出現兩個坑洞，今天上午工務單位才請包商將坑洞填滿，完工後，道路現場就像多了兩個大大的補丁。圖／讀者提供
高雄市瑞隆路昨下午出現兩個坑洞，今天上午工務單位才請包商將坑洞填滿，完工後，道路現場就像多了兩個大大的補丁。圖／讀者提供

機車騎士 自摔

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