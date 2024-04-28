高雄前鎮瑞隆路冒出2坑洞 包商僅放三角錐害騎士慘摔

高雄市前鎮區瑞隆路393號前昨下午出現各長約近1公尺的兩個坑洞，轄區警方到場先放置三角錐，通知工務單位到場，但僅設三角錐和爆閃燈；民眾指出，一名機車騎士路過撞三角錐慘摔，因無大礙，自行離去。

警方指出，前鎮警分局警方昨天下午3時20分許，接獲110報案，指有民眾稱瑞隆路410號馬路有坑洞，員警到場後，發現坑洞正確地點為瑞隆路393號的路中。

兩個坑洞各長約近1公尺，其中一個坑洞成圓形狀，深約5、60公分，另一個坑洞成扁長形，深約3、40公分，警方擔心人車經過有危險，立即在現場設置交通錐，並於現場指揮交通。

警方下午4時通報1999轉派道路養護工程處處理，但養護工程處僅在現場設立交通錐與閃燈示警，並未立即將道路鋪平；有民眾指出，一名路過的機車騎士因一時未注意摔車，可能無大礙，隨後自行離去。