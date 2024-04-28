影／跨線超車國道紅斑馬 網友虧：當荷包太滿就在警察面前違規

國道三號昨天清晨有1輛廂型車，準備從南港系統連接國道五號駛往宜蘭方向，疑因開過頭卻又硬要右轉進入交流道，竟跨越槽化線對國道警察超車。後方車輛駕駛早已預測下場，看到廂型車被警方攔停，魔性笑不止聲，形容「當你覺得荷包太滿，就直接在警察面前違規」。

事發於國道三號南向南港路段，昨天清晨6時許，有民眾行駛在出口專用（減速）車道準備進入南港系統交流道時，正前方有1輛國道紅斑馬巡邏車，警車左後側緊跟1輛黑色廂型車，狀似逐漸加速想要向右超車。

但是廂型車卻直到交流道入口前才突然打右轉方向燈，警車見狀煞車放慢速度，廂型車竟直接跨越槽化線超車，右轉進入南港系統交流道，後車駕駛這時已經笑到不行。

果不其然，沒多久警車便透過廣播示意廂型車靠右停車受罰，目擊整個過程的後車駕駛不斷發出魔性笑聲，事後將行車記錄器影像貼上網，並形容「當你覺得荷包太滿，就直接在警察面前違規」。

國道公路警察局第九大隊指出，廂型車駕駛當時自稱因為一時恍神未注意，錯過交流道入口，才會趕緊跨線右轉。警方依違反道路交通管理處罰條例第33條1項12款，未依標誌、標線、號誌指示行車開單告發，將處3000元以上6000元以下罰鍰。

國道警方呼籲，用路人駕車下交流道之前應先行駛外側車道，依循減速車道行駛，不得減速驟停或任意變換車道，若違規跨越槽化線，甚至突然減速，造成交通事故需負肇事責任，依道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛，得處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，再吊扣牌照6個月。