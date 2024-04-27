新莊警洩個資「2大過免職」羈押禁見 新北警局今再開鍘時任主管

新北市新莊警分局王姓員警，涉嫌洩漏165警示帳戶資料給特定人士，遭檢廉查辦。昨天新北地方法院裁定王員羈押禁見，新莊警分局火速召開考績會，記予王員兩大過免職處分。針對時任相關主官管，今天下午新北市警察局作出懲處，時任派出所長記過二次，改調非主管職務，時任分局長、副分局長、督察組長分別記過、申誡處分。

檢警調查，王姓員警（36歲）警專27期，王員畢業後分發新北市新莊警分局至今，目前服務於新莊警分局丹鳳派出所。2021年年底，王員涉嫌利用職務之便，利用派出所公務電腦，登入內政部警政署警政知識聯網單一簽入應用系統，查詢165反詐騙系統平台，警示帳戶通報情形、受理案號、被害人姓名、被害人銀行帳號等資料，截錄後再以通訊軟體將所查資料，傳訊給曾姓男子作為催討債務收賄。

日前檢警追查一起案件，意外發現王員洩購個資收賄。這個月25日上午9時許，新北地檢署檢察官指揮廉政署，分持搜索票兵分兩路，前往王員新莊住處、丹鳳派出所搜索，查扣相關證物，帶回偵辦移送。檢察官複訊向法院聲請羈押禁見，昨天下午新北地院裁定王員羈押禁見

昨天新莊警分局立即召開考績會決議，王員身為執法人員，知法犯法，已不適任警察工作，將依公務人員考績法、警察人員人事條例，予以「記二大過」及「免職」處分，並將追究相關人員考核監督不周責任。

針對時任相關人員考核監督不周之責任，今天下午新北市警察局作出懲處，時任派出所長記過二次，改調非主管職務，時任分局長、副分局長、督察組長分別記過、申誡處分。

新莊警分局聲明稿 有關新莊分局王姓員警涉嫌洩密貪瀆ㄧ案，經警察局督察室督同分局追查，該案發生期間在110年（2021年）至111年（2022年）間，經偵查確認王員涉及不法，除迅速召開考績會予王員「記二大過」「免職」處分外，並追究相關主管考核監督不周責任，時任派出所長記過二次並改調非主管職務，時任分局長、副分局長、督察組長分別將予以記過、申誡等懲處。 新莊分局強調，將加強實施警用資料查詢系統複式稽核，並強化宣導嚴禁員警非因公查詢，若發現不法查詢，將嚴懲不貸。重申，對於員警違法（紀）行為，秉持不庇縱、不護短之態度，全力配合調查，淨化警察陣容。