影／真糗！北宜公路跑山失控摔車 「財茂彎」過彎竟撞上警車

余姓男子今天下午獨自一人騎機車至新北市坪林區北宜公路跑山，行經「財茂彎」過彎時，不慎失控摔車滑向路邊，竟直接撞上在現地執勤的新店警分局警車，所幸只有輕微擦傷。

新店警分局員警今天出動兩輛警車前往新北市坪林區北宜公路32.8公里「財茂彎」執行守望勤務，將警車停放在路邊空地，今天下午2時25分，余姓男子騎打檔機車，由坪林往新店區方向行駛，行經該處彎道時，疑似操作不當，不慎失控連人帶車摔倒，還快速滑向路邊，直接撞上停放路邊警車左前方。

當時坐在警車上的員警聽聞撞車聲，也被嚇了一大跳，急忙下車察看，只見摔車騎士余男胸口挫傷、雙手及左腳多處擦挫傷，意識清楚，叫救護車送往新店耕莘醫院就醫後無大礙；余男酒測值為零，無酒駕情事，至於確實事故發生原因仍待警方後續釐清，至於車損部分，警方也將向肇事的余男求償。