聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／真糗！北宜公路跑山失控摔車 「財茂彎」過彎竟撞上警車
余姓男子今天下午獨自一人騎機車至新北市坪林區北宜公路跑山，行經「財茂彎」過彎時，不慎失控摔車滑向路邊，竟直接撞上在現地執勤的新店警分局警車，所幸只有輕微擦傷。
新店警分局員警今天出動兩輛警車前往新北市坪林區北宜公路32.8公里「財茂彎」執行守望勤務，將警車停放在路邊空地，今天下午2時25分，余姓男子騎打檔機車，由坪林往新店區方向行駛，行經該處彎道時，疑似操作不當，不慎失控連人帶車摔倒，還快速滑向路邊，直接撞上停放路邊警車左前方。
當時坐在警車上的員警聽聞撞車聲，也被嚇了一大跳，急忙下車察看，只見摔車騎士余男胸口挫傷、雙手及左腳多處擦挫傷，意識清楚，叫救護車送往新店耕莘醫院就醫後無大礙；余男酒測值為零，無酒駕情事，至於確實事故發生原因仍待警方後續釐清，至於車損部分，警方也將向肇事的余男求償。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言