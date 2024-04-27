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影／南投無雙溫泉女子登山滑落山坡多處骨折 空勤直升機救回
一名女子到南投信義無雙溫泉登山，滑落山坡身體多處骨折，無法行走，空勤總隊今天派出直升機救回。
空勤總隊今天執行南投信義無雙溫泉登山客山難救援任務，派出飛機編號NA-702黑鷹直升機，飛行組員正駕駛 楊中凱、副駕駛 陶金鈺、機工長 王健雄，消防署特搜隊：蔡百修、陶志偉隊員執行。
空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行南投縣信義鄉無雙溫泉因登山客滑落山坡身體多處骨折無法行走，申請空中救援。
今天上午10點42分，直升機從台中機場起飛，抵達目標區確認目標，特搜員陶志偉出艙作業，採以吊籃方式吊掛劉姓女山友救援上機，返回清泉崗機場，再由消防局協助送醫治療。
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