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8旬婦上山採箭筍迷途11小時 警消13人搜山…她癱坐在地

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

葉姓婦人這月21日清晨獨自前往新北市三芝區山上採箭筍，卻迷途11個小時未歸。警、消獲報13人上山搜尋，於當天下午5時許在另座山頭找到人，但葉婦已癱坐地待援。消防人員檢視她身體沒有外傷、生命徵象穩定，旋即護送她安全下山送醫檢查，解除一場虛驚。

據了解，新北市三芝區這個月正值箭筍採收季節，葉姓婦人（80歲）21日清晨6時許向家人表示，要獨自到山區採集箭筍，旋即沒帶手機從新北市三芝區番社前（北5線）住處往山上走去。未料，當天下午2時許葉婦遲未返家，家人怕她發生意外趕緊報警協處。

新北市淡水警分局賢孝所副所長黃國棟、警員張淯棨獲報趕抵現場，經葉婦家人說明後，隨即通報新北市消防局出動人車到場救援，經13名警、消兵分多路上山，沿路以高音哨聲、呼喊葉婦名字方式沿山徑小路搜尋。

當天傍晚5時許，警、消在離葉婦住處約10公里的番社后42號前，找到人已癱軟坐在地上的葉婦，她向警、消表示，在山區迷途試圖走出，但越走越遠又累又渴，最後只好癱坐山裡等待救援。經消防人員檢視葉婦輕微脫水、生命徵象穩定，旋即護送她安全下山送醫檢查，所幸沒有大礙。

淡水警分局呼籲，民眾從事山區活動時應結伴而行，物單獨前往，同時評估自身能力避免前往險峻山谷間；若發生意外迷途或天氣突然遽變，第一時間應立即致電110或119，切勿隨意移動以利搜救人員救援。

新北市三芝區80歲葉姓婦人獨自山上採箭筍迷途，警、消13人搜山3小時尋獲，護送她安全下山。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝區80歲葉姓婦人獨自山上採箭筍迷途，警、消13人搜山3小時尋獲，護送她安全下山。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝區80歲葉姓婦人獨自山上採箭筍迷途，警、消13人搜山3小時尋獲，護送她安全下山。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝區80歲葉姓婦人獨自山上採箭筍迷途，警、消13人搜山3小時尋獲，護送她安全下山。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝區80歲葉姓婦人獨自山上採箭筍迷途，警、消13人搜山3小時尋獲，護送她安全下山。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝區80歲葉姓婦人獨自山上採箭筍迷途，警、消13人搜山3小時尋獲，護送她安全下山。記者曾伯愷／翻攝

家人 淡水

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