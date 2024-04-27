桃園2歲童在幼稚園被打 家長控訴：施暴師想用糖果封口

桃園市八德某私立幼兒園家長昨晚在臉書社團控訴2歲女兒在校期間被老師打，女兒放學向她告狀，老師還稱剛剛有發糖果，試圖轉移焦點封口，調閱監視器想保留影片當也遭園方拒絕，呼籲其他家長留言；園方也透過臉書致歉，同事強調事發第一時間已通報教育局，老師已經離職，學校也被教育局裁罰6萬元，而學校也有誠意跟家長和解，但家長要求全額退費及賠償40多萬元，此部分上方無共識，待調委會調解。

該名家長指控，她本月3日到學校接小孩時，小孩突然抱住她，然後告狀「老師打我的頭」並當場示範如何被打，老師未做解釋，反而是問小孩「老師剛剛是不是有給你糖糖」，試圖轉移焦點，當小孩再次告狀，對方也只是重複同樣的話，直到要求看監視器才承認。

家長表示，該名老師不只4月2日動手打她小孩，4月1日也有相同行為，而且有其他小孩也被打，她希望監視器影像當證據，但園方拒絕，打電話報警，警方也稱沒有查扣權限，感覺求助無門，所以才想呼籲其他家長留意。

園方表示，教育局4月8日到校訪查並取走相關影片，園方完全配合並無隱瞞，若於其他被不當管教的學生，園方也有依據教育局標準一一通知，沒被通知就是沒有問題。

針對家長控訴內容，園方表示家長若不放心學校照顧方式，願意退半學期學費，若要等到有適合學校再轉學，也可按比例退費。

事發後，動手打人的老師已經離職，也被教育局罰款6千元，而園方因管理責任被罰了6萬元。園方表示，有誠意跟家長和解，但家長除了要求全額退費，還要求賠償40多萬元，此部分有待調解委員會協調。

台北1歲男童剴剴遭保母虐死殷鑑不遠，桃園市議員許家睿與楊朝偉對八德私幼傳虐童都很重視，呼籲教育局善盡督導責任，落實相關事件通報機制，相關專業調查與裁處也要嚴謹。

桃園市教育局表示，已請該園檢討改善，後續也將派員輔導與加強不定期稽查，持續追蹤改善及幼兒輔導情形。