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澄清湖相思樹傾倒壓死人 護樹團體：樹木早就生病了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄澄清湖昨日發生樹木傾倒，不幸壓死人意外，主管機關自來水公司初步歸因於地震及大雨導致土石鬆動。城市森林協會理事長莊傑任實地勘查後指出，樹木基部主要根系明顯腐朽潰爛、樹頭空洞，以及疑有靈芝腐朽菌子實體生長在樹頭，定期檢測能預防，擔心此事發生後，水公司無章法、大規模修剪樹木。七區管理處說，感謝外界專業建議，後續會參考意見辦理巡查及檢視。

城市森林協會指出，高風險樹木有一些明顯徵兆，如樹頭明顯搖晃、樹根基部長靈芝、腐朽超過樹基部50％以上面積、主根或主幹基部劈裂、罹患褐根病，以及樹體歪斜角度大於40度及根系斷裂或有拉拔脫離土層等跡象。

「定期樹木安全健康檢測能預防」理事長莊傑任指出，美國、日本、香港、新加坡等地一般步道、車道等兩側樹木，都會定期每1至2年做健康與安全巡檢，如果有定期檢查，這種程度的腐朽，應能察覺，進而避免發生憾事發生。

莊提醒，樹倒主要跟樹根的抓地力有關，修剪不只無法預防樹倒，不當修剪甚至可能導致樹木健康下降，根系萎縮死亡，也很可能因此導致倒樹機率提升。

澄清湖湖區總面積375公頃，湖面103公頃，屬自來水公司七區管理處管轄，意外發生後已宣布休園一周。管理處指出，園區面樹木有進行養護，如白蟻蟲蛀等生病樹木都有防治，對於明顯傾倒樹木也有留意，感謝外界建議。

高雄澄清湖發生路樹傾倒事故，護樹團體會勘發現，這棵相思樹的樹根早已腐朽潰爛、樹頭空洞。圖／城市森林協會提供
高雄澄清湖發生路樹傾倒事故，護樹團體會勘發現，這棵相思樹的樹根早已腐朽潰爛、樹頭空洞。圖／城市森林協會提供
城市森林協會理事長莊傑任實地勘查後指出，現場樹基部主要根系明顯腐朽潰爛、樹頭空洞。圖／城市森林協會提供
城市森林協會理事長莊傑任實地勘查後指出，現場樹基部主要根系明顯腐朽潰爛、樹頭空洞。圖／城市森林協會提供
高雄澄清湖昨發生路樹傾倒事故，護樹團體建議定期檢查以免意外發生。圖／城市森林協會提供
高雄澄清湖昨發生路樹傾倒事故，護樹團體建議定期檢查以免意外發生。圖／城市森林協會提供

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