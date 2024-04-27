台中新手爸虐死3月大兒子 老婆不解詢問還被打斷門牙

台中22歲馮姓男子無業在家照顧小孩，只因3個月大兒子哭鬧就不耐煩，把小孩痛毆一頓打到腦部重創，後來男嬰停止哭鬧、流鼻血，馮也只是拿衛生紙擦拭就不理會，傍晚見他嘴唇發紫才驚覺不妙，男嬰裝葉克膜搶救1個半月仍不治，檢方依家暴傷害致死罪嫌起訴他，將由國民法官審理。

檢警調查，馮男2023年12月10日下午3點多，在東區住處內因兒子哭鬧，不顧他是3個月大嬰兒，竟情緒失控朝小孩臉部、頭部徒手痛毆，甚至還用外力撞擊，導致男嬰腦部重創、視網膜出血，打到他停止哭鬧才停手。

結果男嬰遭痛毆一頓後，因傷勢釀流鼻血，馮男就只是拿了幾張衛生紙擦拭後就不再理會，直到當天下午5點多他見兒子嘴角發紫、呼叫都沒反應，緊急打電話給妻子告知後，才由對方叫救護車送醫，但男嬰到院前就已經失去呼吸心跳。

經院方搶救加裝葉克膜雖恢復生命跡象，但仍陷入昏迷，在醫院躺了1個多月後，家屬才決定忍痛於今年1月26日拔管，男嬰也因腦部損傷病變、腦炎等不治死亡。

檢方還查出，馮男傷兒子後，去年12月12日賴姓妻子想要詢問他事發經過卻起口角，馮又朝妻子施暴，還當場打斷她門牙，還釀臉部、鼻子挫傷。

據了解，馮男犯後否認，一度還辯稱是開車的時候小孩去撞到方向盤，後又改口說是抱著男嬰時跌倒才不慎撞到，但檢方比對證詞、解剖鑑定等，不採信其辯詞，偵結依傷害致死、傷害罪嫌起訴他。

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