新聞眼／路樹殺人 無能政府難辭其咎

昨天接連發生兩起路樹倒伏致命事件，兩條寶貴人命瞬間消失，乍看是重演「路樹殺人」悲劇，但仔細探究，真正的殺人凶器應是無能的政府。

這兩天中南部下起局部豪雨，局部地區也吹起強風，不過，扎根多年的大樹無預警倒地，不能全推給風雨，但事故真相為何似乎不太受重視。這幾年路樹傾倒致人死傷，樹木的健康及維護問題查到最後不了了之，就算查出是未及時發現褐根病或樹幹中空等巡檢、維護不當問題所致，結果就是用國家賠償或公共意外責任險賠給受害者或家屬，留下殘破的家庭和失去親人所揮不去的傷痛。

於是，即使無風無雨的路樹傾倒殺人事件愈來愈頻繁，使路樹成了公共安全的隱形殺手，政府精進路樹管理維護的作為仍如龜速。也因此，愈來愈多縣市政府花公帑投保路樹的意外險，美其名是讓死傷事故發生後能迅速獲得理賠，實質上，負責維管路樹的主管單位既能把責任推得一乾二淨，還能免除被訴請國賠的繁複作業，成了卸責良方。

另一病灶則在中央找不到主管路樹的主管機關，農業部林業署只管森林和都市的老樹，最大宗的路樹則由縣市政府主責；縣市政府則高喊缺人、缺錢，連修剪路樹也沒有統一的技術規範，遑論應由中央統籌、地方合作的褐根病防治，至今都一籌莫展，以致有多少路樹帶著傷病，根本毫無所悉。

長久下來，路樹殺人現象就少人聞問，公務員用保險、國賠卸責，不僅苗木品質、土球大小、樹木支撐等基本的技術規範都付之闕如，連樹木傾倒的刑事鑑定都不容易找到公正專業的第三方；對比鄰近的日本，由中央訂定許多原則性的技術指引，地方因地制宜微調細節的合作心態，真是大不同，更凸顯政府在保護城市綠資源及公共安全的無能。