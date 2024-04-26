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國3南投段深夜逆向「狂飆20公里」 酒醉女駕駛被上銬逮捕

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣巫姓女子昨天深夜酒後駕車，因為神智不清從中興交流道逆向上國道3號北上車道，一路往南行駛，沿途車輛驚恐閃避，國道第七警察大隊透過警廣和交控顯示系統提醒車輛閃避，巫女狂飆20公里後，在竹山路段被警方攔下上銬逮捕，偵訊後今天依公共危險罪嫌移送法辦。

國道警方表示，昨天深夜11時多接獲民眾報案，國道3號南投中興路段，有輛轎車從北上車道逆向往南行駛，對向車輛按喇叭、以燈光示警轎車也不理會。國道第七警察大隊立即調派名間分隊、快官分隊巡邏車趕往攔查。

警方配合中區交控中心監控該逆向轎車動態，同時中區交控顯示CMS（資訊可變標誌）及警廣提醒行駛國三南投北上車道車輛注意安全。

幸好，當時深夜車流量不多，國道警車設點攔截，凌晨0時4分在竹山路段243.4公里處內側車道，攔下這輛轎車。員警上前盤查，發現車內只有巫姓女駕駛（59歲），她明顯酒醉、反應遲鈍，警方立刻將她上銬逮捕，帶回名間分隊偵訊，巫女在國道3號逆向狂飆20公里，幸好未發生事故，讓警方鬆了一口氣。

巫女酒測值嚴重超標，警方偵訊後今天依公共危險危險罪嫌將她移送南投地檢署偵辦。警方也提醒，民眾赴宴喝酒，可由餐廳提供代客叫車服務或指定代駕，避免酒後駕車，才能確保自身和他人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巫姓女子酒後駕車從南投逆向開到竹山，才被警方攔停。圖／國道警方提供
巫姓女子酒後駕車從南投逆向開到竹山，才被警方攔停。圖／國道警方提供

國道 警車 車道 酒測

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