影／母嘆兒「回家不是要錢就是更衣」 竊嫌北部連續偷車栽屏東

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聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

沈姓男子近期在北部連續行竊汽機車，台北市員警日前發現贓車活動，鎖定沈男身分，沈男自知連續犯案必然引來警方查緝，陸續變換贓車、大眾運輸工具一路南下，但專案小組緊咬沈男行蹤，近日在屏東某旅館查獲沈男，依加重竊盜罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准。

警方調查，台北市松山分局警備隊員警3月26日執勤時，發現轄內有贓車從北往南行進，立即調閱相關監視器畫面並派員追查，隨後發現贓車停放大安區路旁，犯嫌轉乘公車離去。

員警透過犯嫌特徵分析比對，鎖定60歲沈男涉有重嫌，並發現沈男近期涉案無數，不到10天就在基隆、台北、桃園等地連續行竊至少7輛機車，立即組成專案小組追查。

據悉，沈男家住新北市深坑區，專挑民眾忘記拔除鑰匙之際將機車偷騎走，也時常趁無人注意時行竊他人錢財，且連住家附近鄰居都遭殃，遭偷走皮包損失5萬元現金，是地方頭痛人物。

員警循線查訪時，沈男9旬老母指稱，近期多次有員警找上門，「知道孩子最近狀況很多」，坦言與沈男相處不睦，他已不常返家，「回家不是要錢就是換衣服而已」。

專案人員發現，沈男自知連續犯案後已遭多組警力盯上，4月初開始一路南下，過程中主要搭乘台鐵移動，但在台中、南投、雲林、高雄等地落腳，如同行竊車輛一般，沈男多次更換投宿旅館，企圖層層製造斷點，躲避查緝。

由於沈男連續犯案，嚴重影響社會秩序並造成大量民眾財產損失，專案小組追查不懈，4月14日中午終於在屏東縣某旅館內持票拘捕沈男。

沈男見員警上門頓時驚慌失措，但自知法網難逃，安分就逮，辯稱竊車「只是為了代步」，南下沿途落腳並更換旅店「是要到處找朋友借錢」，對於犯案動機模糊交代，警方不排除沈男因用藥缺錢花用而犯案。

警方表示，全案詢後依加重竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押獲准，正持續清查沈男是否涉嫌他案；警方另提醒，民眾離開車輛務必拔除鑰匙，並隨時注意自身財物安全，避免宵小有機可乘。

沈男一路南下沿途多次更換落腳處，員警上門時他傻眼就逮。記者李隆揆／翻攝
沈男一路南下沿途多次更換落腳處，員警上門時他傻眼就逮。記者李隆揆／翻攝

屏東縣 竊盜 贓車

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