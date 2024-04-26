快訊

剴剴案引公憤！兒盟董事補選出爐 安泰銀行副董事長蔡文賢接任

公然侮辱罪合憲！憲法判決今出爐 但限縮適用範圍

雨彈狂下！路樹倒塌入侵鐵軌 台鐵新豐=竹北13列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路樹壓死郵差 彰化郵局：如因路樹維護不當將提國賠

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣連日雨勢不斷，彰化芬園郵局48歲孫姓郵差今天中午騎機車執行業務，在經過芬園鄉彰南路1段609號前時，遭倒落的路樹壓到，機車倒地，孫送醫不治。據了解，孫姓郵差未婚，彰化郵局表示，如果是因路樹維護不當倒落造成此一憾事，將為孫姓郵差訴請國家賠償。

彰化郵局副理陳樂明獲知此一事故後，立即趕往現場，他說，依郵局對郵務人員執行業務時訂有標準，如果因天災等因素有危險之虞時，即會召回，避免發生危險。孫姓郵差被路樹壓到時，當時雨勢不是很大，是否因路樹根部長期以來就有腐爛情況，才在這波大雨中倒落，仍待了解。

陳樂明說，如果是因路權單位未做好路樹維護，路樹因此倒落，造成孫姓郵差因公殉職，彰化郵局將協助孫姓郵差向路權單位提起國家賠償。

彰化縣芬園鄉長林世明說，對於郵差被路樹壓死，深以為憾，但彰南路一段的路權是公路局，鄉公所會要求公路局確實做好路樹維護、檢查，避免再發生類似不幸事件。

據了解，未婚的孫姓郵差，今天中午12時27分許，騎機車行經芬園鄉彰南路1段609號前，因路樹倒落，機車倒地，受到重傷，現場血漬玟斑，消防局接獲報案，以破壞器材施以搶救、送草屯佑民醫院，醫院判定到院前死亡。

彰化縣芬園鄉彰南路今天中午發生路樹倒落，壓到一名48歲騎機車路過的孫姓郵差，送醫不治，事故原因由警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉彰南路今天中午發生路樹倒落，壓到一名48歲騎機車路過的孫姓郵差，送醫不治，事故原因由警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉彰南路今天中午發生路樹倒落，壓到一名48歲騎機車路過的孫姓郵差，送醫不治，事故原因由警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉彰南路今天中午發生路樹倒落，壓到一名48歲騎機車路過的孫姓郵差，送醫不治，事故原因由警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉彰南路今天中午發生路樹倒落，壓到一名48歲騎機車路過的孫姓郵差，送醫不治，事故原因由警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉彰南路今天中午發生路樹倒落，壓到一名48歲騎機車路過的孫姓郵差，送醫不治，事故原因由警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉彰南路今天中午發生路樹倒落，壓到一名48歲騎機車路過的孫姓郵差 ，送醫不治，事故原因由警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉彰南路今天中午發生路樹倒落，壓到一名48歲騎機車路過的孫姓郵差 ，送醫不治，事故原因由警方調查中。圖／民眾提供

彰化 路樹 郵差

延伸閱讀

彰化連日雨勢不斷…芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

高雄澄清湖遊客遭路樹壓死 中午起臨時封園1週

台中和平中橫公路產業道路4公尺高樹木倒 警設警示管制

澄清湖相思樹重壓人命危 水公司初判：近日大雨加地震導致

相關新聞

影／母嘆兒「回家不是要錢就是更衣」 竊嫌北部連續偷車栽屏東

沈姓男子近期在北部連續行竊汽機車，台北市員警日前發現贓車活動，鎖定沈男身分，沈男自知連續犯案必然引來警方查緝，陸續變換贓...

花蓮醫師遊宜蘭上賞鯨船後失蹤 只留下背包和名片

花蓮1名古姓男醫師21日參加研討會，到步道登山失聯，家屬一開始以為是爬山失聯，警方追蹤後意外發現他最後的身影是搭上賞鯨船...

影／金門後車撞前車！2車同時翻覆呈「立筊」 女駕駛驚魂未定

金門縣金沙鎮環島北路和高陽路交叉路口附近今天上午發生一起翻車事故，2輛自小客車行經該路段時，後車駕駛疑恍神，加上天雨路滑...

路樹壓死郵差 彰化郵局：如因路樹維護不當將提國賠

彰化縣連日雨勢不斷，彰化芬園郵局48歲孫姓郵差今天中午騎機車執行業務，在經過芬園鄉彰南路1段609號前時，遭倒落的路樹壓...

影／為友討2萬元！高雄男暴怒砍人 「公親變事主」這下慘了

高雄今天凌晨3時許，仁武區京吉一路上發生男子持刀砍人案，警表示，現場姜姓男子左臂遭砍傷，當時姜正替梁姓女友向成姓男子討回...

彰化連日雨勢不斷…芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

彰化縣連日雨勢不斷，芬園鄉彰南路1段609號前，今天中午12時27分許，發生路旁的黃花風鈴木倒落，壓到一名48歲騎機車路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。