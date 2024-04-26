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路樹壓死郵差 彰化郵局：如因路樹維護不當將提國賠
彰化縣連日雨勢不斷，彰化芬園郵局48歲孫姓郵差今天中午騎機車執行業務，在經過芬園鄉彰南路1段609號前時，遭倒落的路樹壓到，機車倒地，孫送醫不治。據了解，孫姓郵差未婚，彰化郵局表示，如果是因路樹維護不當倒落造成此一憾事，將為孫姓郵差訴請國家賠償。
彰化郵局副理陳樂明獲知此一事故後，立即趕往現場，他說，依郵局對郵務人員執行業務時訂有標準，如果因天災等因素有危險之虞時，即會召回，避免發生危險。孫姓郵差被路樹壓到時，當時雨勢不是很大，是否因路樹根部長期以來就有腐爛情況，才在這波大雨中倒落，仍待了解。
陳樂明說，如果是因路權單位未做好路樹維護，路樹因此倒落，造成孫姓郵差因公殉職，彰化郵局將協助孫姓郵差向路權單位提起國家賠償。
彰化縣芬園鄉長林世明說，對於郵差被路樹壓死，深以為憾，但彰南路一段的路權是公路局，鄉公所會要求公路局確實做好路樹維護、檢查，避免再發生類似不幸事件。
據了解，未婚的孫姓郵差，今天中午12時27分許，騎機車行經芬園鄉彰南路1段609號前，因路樹倒落，機車倒地，受到重傷，現場血漬玟斑，消防局接獲報案，以破壞器材施以搶救、送草屯佑民醫院，醫院判定到院前死亡。
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