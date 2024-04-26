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中市警防制酒駕強化勤務 每月再增加2到4次

中央社／ 台中26日電

酒駕肇事傷人傷己，台中市警察局交通警察大隊今天宣布，每月在既有的防酒駕專案勤務外，再增加2到4次勤務，因此每月會有1次連續4至5天取締行動實施到今年底。

市警局交通大隊表示，酒駕行為對用路人生命和安全所造成的損害是無法挽回，另外酒駕者往往在遭到警察攔查後才會懊惱、求饒，甚至找理由脫罪，不但讓家人碎心，也使人痛心。

為了防範酒駕行為造成悲劇，警方指出，目前台中市每月有8次以上「取締酒後駕車」組合警力勤務模式，除每月連續取締酒駕防制的行動，在每月既有專案勤務外再增加2至4次勤務，形成每月會有1次連續4至5天的取締酒駕勤務，這項勤務將持續實施到年底。

此外，為提高執法成效，警方表示，將積極採取路口（段）全向式封閉路檢勤務，並加入大型重機車巡邏隊伍在快速道路巡邏，密切迅速察覺任何酒駕嫌疑，透過大幅提升見警率及威力嚇阻，以防止酒後肇事，展現警方對道路安全的堅定承諾。

警方認為，酒駕是台中強化重點取締項目，並且結合各局處實施各種防制酒駕措施以及宣導行銷，中市警局在112年全年即取締酒駕8183件、113年1月至3月取締即達1668件，台中市酒駕執法的強度為六都第1，取締量能也是全國最高。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市 警察 酒駕

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