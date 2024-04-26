誤信假「謝金河」投資股票 7旬退休台商被騙走620萬

彰化縣一名70歲翁姓退休台商，誤信自稱「謝金河教授」男子的話術，可以幫忙他投資股票，陸續多次以匯款、面交和轉帳方式，共被騙走620萬元，直到老本被詐騙集團榨光後才醒悟，向彰化警分局報案，昨天並配合警方再安排一次交易時，順利將一名少年車手逮獲，警方將擴大偵辦。

彰化警分局表示，翁姓被害人4月10日向彰化分局莿桐派出所報案，指稱有一個自稱為「謝金河教授」的人，加入了他的LINE好友，並且持續向他提供股票投資指導。由於，對方自稱是知名的「財信周刊董事長」，因此沒有懷疑。

翁姓男子說，他陸續多次以匯款、面交和轉帳方式，提供約620萬元給「謝金河」投資股票，直到對方表示需要再支付超過900萬元才能提領利潤，但自己因為已經沒有錢了，只好放棄再給錢投資。但對卻說放棄將觸犯證券交易法，此一說法讓他感到非常奇怪，投資夢醒，懷疑遭詐騙集團詐騙，即向警方報案。

莿桐派出所所長游錫明擔心被害人想不開，一直與被害人保持聯繫，直到昨天被害人又接獲詐騙集團聯繫，他隨即通知警方，經警方安排，他再準備125萬元，與歹徒約定在彰化市金馬路一家咖啡店，配合演出一場面交現金的交易戲碼。

當時，由派出所副所長林志煌率領警員黃偉皓、李衍儒、蕭廷勳、許登宏、實務訓練張雅淳、莊皓鈞等人假扮成客人，埋伏在金馬路咖啡店現場。當被害人欲給錢給車手後，員警迅速上前盤查並逮捕。員警查出這名未成年的林姓車手，除從身上搜出剛得手的現鈔外，另有偽造保管單及6張識別證、兩台手機等物品，均依法查扣。

警方依車手依現行犯逮捕，並依詐欺罪嫌和少年事件處理法移由彰化地方法院審理，警方說，由於車手未成年，他的父母將面臨巨額求償。

警方表示，目前游資甚多，造成詐騙集團十分猖獗，依警政署資料，類似利用名人投資股票的案件已有萬餘件，彰化警分局近日也針對Ai深偽影片製作相關宣導影片，提供民眾辨識，避免受騙。