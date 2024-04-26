影／公僕難為…警查辦住宅竊案不慎車禍突中風 還被民怨辦案消極

新北市中和警分局李姓警員前天前往五股區追查一起住宅竊案，不慎與人發生擦撞車禍，至派出所製作筆錄時，突中風送醫住院治療中。竊案受害人家屬日前還上網抱怨警辦案態度消極，令基層員警感歎公僕難為。

新北市中和警方本月22日下午獲報轄內興南路二段發生一起住宅竊案，警方依法受理，初步了解受害人下班返家發現屋內凌亂，疑似遭竊賊闖空門，搜刮包括筆電、金飾及現金等屋內財物，初估損失約13萬元。

由於門鎖未遭破壞，且受害屋主為計程車司機，今年3月曾在新北市新店區載到一組客人後，其隨身所攜帶包包遭竊，因包包內有其住家鑰匙及罰單，竊嫌疑似持鑰匙潛入被害人住家下手行竊。

受害屋主女兒昨天上臉書爆料公社抱怨警察消極辦案，留言表示，下了班回家發現住家遭竊，報警了也跟警察說依遭竊電腦定位在家裡附近，能否協助尋找，但警方回覆範圍太大了沒辦法，隔天23日凌晨定位跑到三重，24日又出現在五股，之後就再也找不到了，受害人家屬抱怨說，從報案當下，一直覺得警察並沒有把這件事放在心上，只是走個程序而已。

中和警分局副分局長陳嘉鵬今表示，轄區南勢派出所接獲報案後立即由所長組成專案小組，於獲報隔日即掌握犯嫌身分，目前仍積極查緝中，強調警方正積極偵辦中，絕無民眾所投訴有消極辦案之情事。

據了解，該所李姓員警24日前往五股區追查此案時，不慎與民眾車輛發生輕微擦撞，24日下午4時許前往派出所製作車禍筆錄時，突然身體不適，由救護車從派出所送往部立台北醫院急救，經檢查為中風，目前住院治療中，經查為中風目前住院治療中，也讓同所基層員警感歎，公僕難為。新北市警察局長廖訓誠獲悉，昨日立即前往醫院慰問住院李姓員警。