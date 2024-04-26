影／23歲女荷官見男公關不成還收到血腥照 警點破「10年老哏詐騙」

台中23歲戴姓女子上網交友遇到1名自稱酒店男公關對象，雙方約見面男子卻遲遲不出現，還以要確認她是不是警察為由，要求提供電話、帳戶，女子不從又收到黑幫、血腥照恐嚇，警方到場直言根本是10年前詐騙老哏，斬釘截鐵告訴戴女「這就是詐騙」，要她直接封鎖不必理對方成功阻詐。

台中第一分局公益派出所指出，戴女（23歲）從事荷官工作，透過抖音認識1名自稱「陳渝」男子，對方宣稱在酒店當男公關，2人加LINE相約在西區一間超商碰面，戴苦等多時對方都沒現身，後來男子又以「從事八大行業，外出需經理確認無私下接客」為由，要求戴女提供電話號碼。

戴聽信提供後，男子馬上來電表示要檢查她帳戶餘額，以查驗是否為警察，戴女認為詭異不聽從指示，未料男子就再傳「竹聯戰堂」及多張血腥影像，命令戴女購買遊戲點數。

因戴女嚇到不知該如何是好，警方獲報到場處理時，她慌張警方說「他等下來會打來」、「他又傳這個來」，自己看到血淋淋的照片就嚇哭，又擔心對方有她電話等個資，並向警方告知雙方認識過程。

警員看完後直接向戴女說「這很明顯就是個詐騙手法」，警員也解釋，詐團利用她當下害怕的心態，誘騙把錢轉過去，千萬不要上當直接封鎖不理他。

戴女起初仍相當激動，深怕被對方掌握把柄，警員繼續解釋「你反應越大，詐團越開心，越覺得這個人可以騙」，最後戴女才放心將對方封鎖未遭詐。