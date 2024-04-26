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影／國道1號聯結車自撞橫跨3車道 嘉義路段回堵10公里

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

國道1號北向261.3公里今早6點多發生事故，李姓男子駕駛聯結車疑因精神不濟，自撞外側護欄後，車頭偏移又撞向中央分隔島，車身橫跨全線3車道，最窄處只剩路肩能通行，目前事故排除，但車潮回堵10公里至嘉義交流道。

國道警方指出，李姓男子駕駛駕駛營半聯結車，今早6點40分行經國道1號北向261.3公里（嘉義路段），疑因精神不濟，自撞外側隔音牆後，受猛烈衝擊，車頭往內側偏移，又撞向中央分隔島，事故占用多個車道，無人受傷。

國道警方表示，事故已在8點54分排除，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

國道1號嘉義路段今早有聯結車自撞護欄橫跨3車道，車流回堵將近10公里。圖／警方提供
國道1號嘉義路段今早有聯結車自撞護欄橫跨3車道，車流回堵將近10公里。圖／警方提供
國道1號嘉義路段今早有聯結車自撞護欄橫跨3車道，車流回堵將近10公里。圖／警方提供
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國道1號嘉義路段今早有聯結車自撞護欄橫跨3車道，車流回堵將近10公里。圖／警方提供
國道1號嘉義路段今早有聯結車自撞護欄橫跨3車道，車流回堵將近10公里。圖／警方提供
國道1號嘉義路段今早有聯結車自撞護欄橫跨3車道，車流回堵將近10公里。圖／警方提供

國道 自撞 車道

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