影／國道1號聯結車自撞橫跨3車道 嘉義路段回堵10公里

國道1號北向261.3公里今早6點多發生事故，李姓男子駕駛聯結車疑因精神不濟，自撞外側護欄後，車頭偏移又撞向中央分隔島，車身橫跨全線3車道，最窄處只剩路肩能通行，目前事故排除，但車潮回堵10公里至嘉義交流道。

國道警方指出，李姓男子駕駛駕駛營半聯結車，今早6點40分行經國道1號北向261.3公里（嘉義路段），疑因精神不濟，自撞外側隔音牆後，受猛烈衝擊，車頭往內側偏移，又撞向中央分隔島，事故占用多個車道，無人受傷。