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國1平鎮段聯結車撞上掉落車道貨櫃 司機卡車內命危送醫搶救

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國1平鎮段聯結車撞貨櫃…司機卡車內救出 命危送醫搶救

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

國一北向65公里桃園平鎮段今上午5時許，發生聯結車撞上掉落在車道上的貨櫃事故，造成約40歲的劉姓聯結車司機受困車內並失去呼吸心跳，消防人員到場立即救出送醫搶救。目前現場占用2車道，正由吊車協助排除，詳細肇事原因釐清中。

今有聯結車撞上掉落在車道上的貨櫃而發生事故，警方獲報後立即通知交控中心、並派遣巡邏車、緩撞車、救護車前往。

消防人員到場後，發現劉男受困車內失去呼吸心跳，立即破壞器材脫困，救護人員給予頸圈長背板固定、CPR等救護處置，送醫急救。

警方說，現場3車道，占用內側及中線車道，肇事車輛由拖吊車協助排除中，後方回堵2公里，已通知交控中心顯示CMS看板並透過警廣宣達用路人注意行車安全，保持行車間距，現場排除中。

桃園國一北向65公里平鎮段，今上午5時許，發生聯結車撞上掉落在車道上的貨櫃事故。記者翁唯真／翻攝
桃園國一北向65公里平鎮段，今上午5時許，發生聯結車撞上掉落在車道上的貨櫃事故。記者翁唯真／翻攝
桃園國一北向65公里平鎮段，今上午5時許，發生聯結車撞上掉落在車道上的貨櫃事故。記者翁唯真／翻攝
桃園國一北向65公里平鎮段，今上午5時許，發生聯結車撞上掉落在車道上的貨櫃事故。記者翁唯真／翻攝
桃園國一北向65公里平鎮段，今上午5時許，發生聯結車撞上掉落在車道上的貨櫃事故。記者翁唯真／翻攝
桃園國一北向65公里平鎮段，今上午5時許，發生聯結車撞上掉落在車道上的貨櫃事故。記者翁唯真／翻攝

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