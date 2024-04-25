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三芝男修剪樹木踩破採光罩墜落 欄杆刺穿小腿送醫急救

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三芝區一名吳姓男子今天下午在住處2樓外修剪樹木，不料，一腳踩破採光罩墜落一樓，吳男小腿當場被欄杆刺穿。新北市消防人員協助脫困送醫急救，所幸沒有生命危險，留院觀察治療。

據了解，吳姓男子（70歲）今天下午4時40分左右，在新北市三芝區智成街2樓住處外修剪樹木，過程中，吳男不慎踩破採光罩墜落一樓，小腿當場被圍牆上欄杆刺穿，血流直流，嚇得一旁友人趕緊打電話聯繫119到場救援。

新北市消防局獲報人車趕抵，檢視吳男生命徵象穩定，立即使用破壞器材鋸斷欄杆，旋即協助吳男送醫急救，所幸沒有生命危險，留院觀察治療。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，民眾不慎遇穿刺傷，應盡速撥打119救援，切勿任意移動患者，也不要嘗試拔除穿刺物，以免因拔除過程導致穿刺物破壞深層血管，造成受傷部位嚴重出血，導致二次傷害。

新北市三芝吳姓男子在住處2樓外修剪樹木，不慎腳踩破採光罩墜落一樓小腿被欄杆刺穿，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝吳姓男子在住處2樓外修剪樹木，不慎腳踩破採光罩墜落一樓小腿被欄杆刺穿，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝吳姓男子在住處2樓外修剪樹木，不慎腳踩破採光罩墜落一樓小腿被欄杆刺穿，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝吳姓男子在住處2樓外修剪樹木，不慎腳踩破採光罩墜落一樓小腿被欄杆刺穿，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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