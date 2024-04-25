三芝男修剪樹木踩破採光罩墜落 欄杆刺穿小腿送醫急救

新北市三芝區一名吳姓男子今天下午在住處2樓外修剪樹木，不料，一腳踩破採光罩墜落一樓，吳男小腿當場被欄杆刺穿。新北市消防人員協助脫困送醫急救，所幸沒有生命危險，留院觀察治療。

據了解，吳姓男子（70歲）今天下午4時40分左右，在新北市三芝區智成街2樓住處外修剪樹木，過程中，吳男不慎踩破採光罩墜落一樓，小腿當場被圍牆上欄杆刺穿，血流直流，嚇得一旁友人趕緊打電話聯繫119到場救援。

新北市消防局獲報人車趕抵，檢視吳男生命徵象穩定，立即使用破壞器材鋸斷欄杆，旋即協助吳男送醫急救，所幸沒有生命危險，留院觀察治療。