三芝男修剪樹木踩破採光罩墜落 欄杆刺穿小腿送醫急救
新北市三芝區一名吳姓男子今天下午在住處2樓外修剪樹木，不料，一腳踩破採光罩墜落一樓，吳男小腿當場被欄杆刺穿。新北市消防人員協助脫困送醫急救，所幸沒有生命危險，留院觀察治療。
據了解，吳姓男子（70歲）今天下午4時40分左右，在新北市三芝區智成街2樓住處外修剪樹木，過程中，吳男不慎踩破採光罩墜落一樓，小腿當場被圍牆上欄杆刺穿，血流直流，嚇得一旁友人趕緊打電話聯繫119到場救援。
新北市消防局獲報人車趕抵，檢視吳男生命徵象穩定，立即使用破壞器材鋸斷欄杆，旋即協助吳男送醫急救，所幸沒有生命危險，留院觀察治療。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，民眾不慎遇穿刺傷，應盡速撥打119救援，切勿任意移動患者，也不要嘗試拔除穿刺物，以免因拔除過程導致穿刺物破壞深層血管，造成受傷部位嚴重出血，導致二次傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言