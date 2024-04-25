影／林口孩童騎迷你卡丁車上路 家長恐被收1200起跳罰鍰
新北市林口區一名孩童這月初騎乘一輛迷你卡丁車，違規行駛在忠孝路上。民眾目擊將行車記錄器畫面上傳社群，引起議論。對此，林口警分局檢視畫面認定違規事實明確，後續將依道交條例開處家長3600元以下罰鍰。
據了解，網路社群日前流傳一段影片，內容是一婦人騎著一輛機車，帶著騎乘迷你卡丁車孩童，違規行駛在新北市林口區忠孝路與忠孝路616巷口停等紅燈，不久綠燈亮起，兩人一前一後左轉進入忠孝路616巷。
整個過程，孩童媽媽似乎相當放心，不但無視路上來往車流，還沒察看後方孩童狀況，後方另車駕駛發現，將行車記錄器畫面上傳網路社群，引起網友議論。
對此，林口警方表示，檢視影片內容迷你卡丁車屬休閒用途器具，非道路交通管理處罰條例定義之車輛，但已違反道路交通管理處罰條例第32條之1，依法將對家長罰處1200以上到3600元以下罰緩，並禁止其行駛或使用。另依婦幼系統通報社會局，查處有無違反兒童及少年福利與權益保障法。
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