快訊

利誘2軍人當共諜遭拒 陸軍砲指部退伍上兵被判2年半

下班注意！11縣市豪大雨特報 1縣市留意大雷雨

地震App高中生使用它取得數據 「地牛Wake Up」發澄清聲明

影／林口孩童騎迷你卡丁車上路 家長恐被收1200起跳罰鍰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區一名孩童這月初騎乘一輛迷你卡丁車，違規行駛在忠孝路上。民眾目擊將行車記錄器畫面上傳社群，引起議論。對此，林口警分局檢視畫面認定違規事實明確，後續將依道交條例開處家長3600元以下罰鍰。

據了解，網路社群日前流傳一段影片，內容是一婦人騎著一輛機車，帶著騎乘迷你卡丁車孩童，違規行駛在新北市林口區忠孝路與忠孝路616巷口停等紅燈，不久綠燈亮起，兩人一前一後左轉進入忠孝路616巷。

整個過程，孩童媽媽似乎相當放心，不但無視路上來往車流，還沒察看後方孩童狀況，後方另車駕駛發現，將行車記錄器畫面上傳網路社群，引起網友議論。

對此，林口警方表示，檢視影片內容迷你卡丁車屬休閒用途器具，非道路交通管理處罰條例定義之車輛，但已違反道路交通管理處罰條例第32條之1，依法將對家長罰處1200以上到3600元以下罰緩，並禁止其行駛或使用。另依婦幼系統通報社會局，查處有無違反兒童及少年福利與權益保障法。

新北市林口區一名孩童騎乘迷你卡丁車行駛在忠孝路上，影片被民眾上傳社群，警將依法開處家長。圖／社會事新聞影音
新北市林口區一名孩童騎乘迷你卡丁車行駛在忠孝路上，影片被民眾上傳社群，警將依法開處家長。圖／社會事新聞影音
新北市林口區一名孩童騎乘迷你卡丁車行駛在忠孝路上，影片被民眾上傳社群，警將依法開處家長。圖／社會事新聞影音
新北市林口區一名孩童騎乘迷你卡丁車行駛在忠孝路上，影片被民眾上傳社群，警將依法開處家長。圖／社會事新聞影音

林口 社群

延伸閱讀

林口驚傳女子11樓墜落 新北消防馳援送醫不治

林口後坑漁港協調納台北港開發計畫 後續誰維管沒共識

林口喜來登「吃干貝肋排大餐」送糖霜蛋糕！199元加購母親節蛋糕，滿額再抽按摩機

雲朵阿Q現身林口全家招牌上 萌樣吸引民眾拿手機猛拍

相關新聞

影／高雄男遭竊控警譏「錢不該放家裡」 分局查僅這點疏失將議處

曾姓男子高雄市住家兩個月內接連遭小偷闖3次空門，偷走8萬元及一台蘋果筆電，曾指控轄區警方只願受理第3次失竊，拒受理前兩次...

影／林口孩童騎迷你卡丁車上路 家長恐被收1200起跳罰鍰

新北市林口區一名孩童這月初騎乘一輛迷你卡丁車，違規行駛在忠孝路上。民眾目擊將行車記錄器畫面上傳社群，引起議論。對此，林口...

影／高雄男7天前駕車撞前女友遭收押 5男復仇砸車換他倒楣

熊姓男子因不滿陳姓女友提分手，19日凌晨在高雄駕車衝撞陳的機車，並強拉她上車，因陳抵死不從作罷；熊被逮捕後被檢聲押獲准；...

活動照片被盜用假藉有關係 新北消防：已侵權要求臉書社群刪除

有臉書社群疑似盜用新北市消防局活動照片，假藉與消防局有配合，可以協助代為報名參加活動。對此，新北市消防局第二救災救護大隊...

今年第6起...北市警頭部中彈亡 前一天與家人、女友相處無異狀

台北市中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員，今天中午在分局地下4樓停車場開槍，頭部中彈送醫搶救後，最後仍宣告不治，目前分局...

金門男遭詐以為遇到投顧名師 多次飛台灣面交損失884萬

金門金城鎮約60歲許姓男子去年9月間在LINE被自動加好友，有自稱為知名投顧老師賴憲政慫恿他到某APP投資，許男從去年9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。