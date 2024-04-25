影／林口孩童騎迷你卡丁車上路 家長恐被收1200起跳罰鍰

新北市林口區一名孩童這月初騎乘一輛迷你卡丁車，違規行駛在忠孝路上。民眾目擊將行車記錄器畫面上傳社群，引起議論。對此，林口警分局檢視畫面認定違規事實明確，後續將依道交條例開處家長3600元以下罰鍰。

據了解，網路社群日前流傳一段影片，內容是一婦人騎著一輛機車，帶著騎乘迷你卡丁車孩童，違規行駛在新北市林口區忠孝路與忠孝路616巷口停等紅燈，不久綠燈亮起，兩人一前一後左轉進入忠孝路616巷。

整個過程，孩童媽媽似乎相當放心，不但無視路上來往車流，還沒察看後方孩童狀況，後方另車駕駛發現，將行車記錄器畫面上傳網路社群，引起網友議論。