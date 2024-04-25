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66歲婦看病在院外遭撞亡 三總：將要求興建廠商責任

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導

陳姓女子今早8時許行經台北市內湖區三軍總醫院外，遭徐姓男子駕駛貨運曳引車碰撞，送醫急救後不治。三軍總醫院證實，是醫院新大樓興建承包商清運廢土時釀禍，陳女士送醫後不治，將要求廠商後續慰問及相關責任。

警方調查，66歲陳女今早到內湖三軍總醫院看診，徒步行徑民權東路六段一處行人穿越道，遭58歲徐男駕駛貨運曳引車撞上，陳女重傷送醫急救，上午10時7分不治身亡。

三軍總醫院因興建醫療重症大樓，在急診室對面空間進行興建工程，卻不幸傳出死亡車禍。三總今發布新聞稿表示，承包本院醫療重症大樓統包工程永青營造於8點30分清運廢土時，車輛前輪不慎壓傷民人陳女士。

三總指出，傷者到院時狀況不樂觀，急救後不治，死因將由檢察官相驗釐清，將檢討工地監造等相關單位疏責，並要求廠商做好家屬慰問及後續撫卹事宜。

陳姓女子今早8時許行經台北市內湖區三軍總醫院外，遭徐姓男子駕駛貨運曳引車碰撞，送醫急救後不治。記者李隆揆／翻攝
陳姓女子今早8時許行經台北市內湖區三軍總醫院外，遭徐姓男子駕駛貨運曳引車碰撞，送醫急救後不治。記者李隆揆／翻攝

內湖 北市 車禍

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