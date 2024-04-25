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女子桃機美食街失控咆嘯 航警勸阻無效強制驅離
一名女子昨天在桃園國際機場第一航廈B1美食街內大聲咆哮，造成現場商家及旅客困擾，航警獲報到場多次勸阻無效，為制止其失序行為，航警配合桃園國際機場公司強制將該名女子驅離。
航警指出，昨天(24日)下午2時許，接獲機場員工報案表示，一名女子在美食街內大聲咆哮，立即派遣員警前往查處，該名陳姓女子在現場大聲咆哮，警方到場多次勸阻仍不聽，已嚴重影響來往旅客安寧及機場秩序，為制止其失序行為，現場同仁配合桃園國際機場公司將該名鬧事滋擾的女子強制驅離。
航警局表示，為避免類似事件再度發生，將配合桃園機場公司加強航站內巡邏密度，遇有可疑人士主動盤查勸導，若屢勸不聽者將依民用航空法第119之3條「於航空站遊蕩或滯留，致妨礙乘客通行、使用或影響安寧秩序者，處以新台幣五千元以上2.5萬元以下罰緩，航空站經營人並得會同航空警察局強制離開航空站」。
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