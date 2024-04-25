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嘉市某基金會董事遭騙千萬元 涉案律師被收押

中央社／ 嘉義市25日電

嘉義市某基金會董事日前因誤信網路科技公司的假投資，疑遭詐騙新台幣上千萬元，嘉義地檢署昨天傳喚涉嫌的游姓律師到案，並向嘉義地院聲押獲准，並持續追查其他共犯。

嘉義地方法院指出，游姓律師涉及洗錢防制法等罪嫌，被害人於偵查中指訴及相關證人證述，被害人遭詐騙數筆款項後續金流流向游姓律師戶頭，且與其他嫌疑人多有交集，依照所扣案的電腦平板中，顯示游姓律師疑有指導其他涉嫌人的內容。

嘉義地院表示，這起詐欺案件尚有許多共犯待追查，後續金流甚為複雜，有事實足認游姓律師有勾串共犯之虞，因此裁定羈押並禁見。

檢警調查，嘉義市某基金會女性董事日前因看到YouTube影片的夾帶投資廣告，廣告內容為台北某科技公司的相關投資，而好奇點閱，被要求加入投資群組，後續被投資話術所騙，陸續匯出多筆百萬元款項，最後，這名女董事才驚覺被詐騙，便向嘉義市警察局報案處理。

經檢警追查，在台北執業的游姓律師等人涉有重嫌，嘉義地檢署昨天指揮嘉義市警察局刑警大隊持搜索票執行搜索，並帶回游姓律師及共犯洪姓男子，檢方於昨天深夜複訊後，除了向嘉義地院聲押游姓律師獲准外，洪男以新台幣10萬元交保。

嘉義 律師 詐騙

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