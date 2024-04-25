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影／詐團應對說詞都替她備好 北市警隔空鬥法攔阻700萬
詐騙猖獗，台北市警方日前獲報有民眾在銀行準備匯出700萬元巨款，交代不清用途，員警到場後，方姓女子稱與友人有借貸關係須匯款，卻回答不出友人資料，員警致電詢問方女家人，方女丈夫驚訝妻子準備匯款，即確認方女遭詐，所幸最後關頭保住巨款。
警方調查，71歲方女4月12日前往台北市松山區國泰世華商銀中崙分行準備匯款，行員關懷提問，方女不願透露匯款用途，並稱親人都在國外無法聯繫，行員發覺異狀，報警處理。
轄區中崙派出所員警到場，方女又拿出一紙代辦委託書，自稱與20年交情友人有借貸關係，她欠款700萬元，所以必須匯款還錢，但對友人資料卻無法清楚交代。
員警懷疑方女遭詐，以警政系統查找、聯繫方女家人，方女丈夫獲悉後非常驚訝，指稱完全不知妻子要匯款，認為方女遭遇詐騙。
經員警積極勸說，方女最終坦承在臉書某投資社團內結識「投資顧問」，準備依對方指示匯款投資；員警說明，方女是遭遇典型的「假投資詐騙」，差點就要將巨額款項白白交給詐騙集團，所幸最終保住巨款。
據悉，詐團為防止方女匯款時遭遇行員、員警攔阻，特別提供假造代辦委託書給方女，若遇到關懷提問就出示委託書，辯稱是要還款，幸好員警積極聯繫方女家人，才攻破詐團伎倆。
警方呼籲，詐團常以各種名義行騙，民眾若接獲可疑訊息，應冷靜查證，可撥打165或110專線求助，避免遭詐。
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