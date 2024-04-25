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台中六旬菜籃族疑橫越道路 大貨車沒看到撞倒她還壓斷腿

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名年約50、60歲的女子今天清晨到五權路、柳川東路附近的市場買菜，疑因橫越道路，遭綠燈起步的大貨車撞上，壓在車底下，救護車到場時，女子左腳已被壓碎，意識模糊。蘇姓貨車司機辯稱，沒有看到女子，詳細的案發經過，有待後續釐清，目前暫依過失傷害罪方向偵辦。

第二警分局在今天清晨7時許獲報，北區五權路、柳川東路口有交通事故，警方到場調查，案發時是蘇姓男子（34歲）駕駛營業大貨車，由北區學士路方向，沿五權路往中清路方向行駛，在五權路與柳川東路口停等紅燈後，在綠燈起步時，撞上橫越道路的六旬婦人，婦人被壓在貨車底下，救護車到場時，婦人腳被壓斷。

婦人經送醫後被診斷出左腳粉碎性骨折，目前仍手術中，因婦人在現場僅遺留菜籃，尚無法查出婦人身分，經酒測，蘇無酒精濃度，警方將調閱路口監視器，釐清案發經過，肇事原因由交大事故組後續釐清。

第二警分局長周俊銘呼籲，駕駛大貨車時嚴格遵守交通法規，如速度限制、超車規則等，並保持安全距離；更特別提醒，行人不應任意於路段中違規穿越道路，應走行人穿越道；過馬路「停看聽．安全行」。

台中市一名婦人在今天清晨行經北區五權路、梅川東路時，遭營業大貨車撞上，壓在車底，左腿遭壓斷。圖／讀者提供
台中市一名婦人在今天清晨行經北區五權路、梅川東路時，遭營業大貨車撞上，壓在車底，左腿遭壓斷。圖／讀者提供

交通事故 救護車

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