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台南國華街的日常？購物貪方便違停擋車道 後車狂叭網友讚

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有民眾在網路平台分享「台南國華街的違停日常」貼文，日前婦人違規臨停購物，轎車幾乎據整個車道，令後方車輛動彈不得，後車駕駛不禁按鳴喇叭，怒吼「誇張…你這車子是怎麼停的呀」，婦人見狀連忙將轎車駛離，該影片po上網引發討論，民眾讚道，給按喇叭的駕駛一個讚。

民眾反應，「嘿嘿！我就是慢慢來，你能拿我怎麼樣」。也有民眾說，現在違停不能檢舉了，政府修法縱容違規。更有民眾表示，微罪不罰，「這已是台南國華街的違停日常」。

路過民眾拍下短短18秒影片，po在「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，引發民眾熱烈討論，甚至讚道「給按喇叭的駕駛一個讚」。

台南市警二分局指出，影片中白色轎車未能緊靠路旁，違規臨時停車致影響妨礙他車通行部分，已違反道路交通管理處罰條例第55條，將處300元以上600元以下罰鍰。警分局也表示，今年執法舉發違規停車共計4757件，提醒呼籲駕駛人，切勿貪圖一時之便違停影響人車通行，分局也將持續執法及宣導，以維護道路通行安全。

台南市警二分局指出，白色轎車未能緊靠路旁，違規臨時停車致影響妨礙他車通行部分，已違反道路交通管理處罰條例第55條，將處300元以上600元以下罰鍰。圖／讀者提供
台南市警二分局指出，白色轎車未能緊靠路旁，違規臨時停車致影響妨礙他車通行部分，已違反道路交通管理處罰條例第55條，將處300元以上600元以下罰鍰。圖／讀者提供
有民眾以「台南國華街的違停日常」在網路平台po文，有婦人違規臨停購物，轎車幾乎據整個車道過程，後車駕駛不禁按鳴喇叭，婦人見狀連忙將轎車駛離。圖／讀者提供
有民眾以「台南國華街的違停日常」在網路平台po文，有婦人違規臨停購物，轎車幾乎據整個車道過程，後車駕駛不禁按鳴喇叭，婦人見狀連忙將轎車駛離。圖／讀者提供

台南 影片 違停

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