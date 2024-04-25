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北市豪宅建案工人換燈遭電擊不治 檢今起訴包商、工地主任
台北市大同區一處豪宅工地，去年8月間發生工安事件，50多歲陳姓工人更換照明燈時，疑似未關閉電源遭電擊送醫不治。士林地檢署認定李姓包商與辜姓工地主任，涉未事前停止送電，依過失致死、職業安全衛生法等罪提起公訴，並依職安法請求科處雇主30萬元。
檢方起訴指出，李姓包商與辜姓工地主任負責建案現場管理、監督，去年8月28日上午8時許，陳姓工人倒地下4樓緊急更換照明燈，但現場沒有停止送電，也沒讓陳姓工人戴上電工安全帽及絕緣防護具，導致陳姓工人遭電擊而失去意識，摔下鋁梯，當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治。
李姓包商與辜姓工地主任到案後否認犯行。依台北市勞動檢查處災害檢查報告顯示，2人沒有事先採取安全設備與勞工安全檢查措施，導致陳姓工人更換照明燈時遭電擊災害事故。
檢方認定，2人涉嫌過失行為與陳姓工人死因有因果關係，涉犯過失致死罪、職業安全衛生法致生死亡職業災害罪嫌，依法起訴；李姓包商公司為雇主，涉違反職業安全衛生法，請求科處30萬元罰金。
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