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影／國3台南東山段小貨車自撞路牌車頭全爛 夫受傷、妻身亡

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

國道3號台南東山段今天凌晨2時許發生一起死亡車禍，24歲黃姓男駕駛開著小貨車南下，行經319.8公里處時，突然偏移車道撞向路旁路牌，車頭損毀嚴重，警消到場救人，黃男身上多處撕裂傷送醫急救，但同車的妻子明顯死亡未送醫，詳細肇事原因有待國道警方調查釐清。

南市消防局25日凌晨2時34分接獲報案，國道3號南下段319.8公里處發生自撞車禍，疑似有2人受困，立刻派遣白河、東山分隊4車8人前往救援。

到場後發現一輛小貨車撞上路旁東山服務區休息站路牌，車身懸空卡在護欄與路牌支架間，因撞擊力道大，車頭已經面目全非，黃姓男駕駛仍有意識，但副駕駛座的女乘客已沒有呼吸心跳。

消防人員以機具協助脫困，24歲黃男身上多處撕裂傷，送往柳營奇美醫院救治，女性乘客則是與黃男同年紀的妻子，但救出時已死亡，黃男是否是疲勞駕駛或車速過快才肇事，詳細原因有待國道警方調查釐清。

黃姓男子開著小貨車南下，行經國道3號東山段突然自撞路牌，他身上多處撕裂傷，同車妻子則不幸身亡。記者莊曜聰／翻攝
黃姓男子開著小貨車南下，行經國道3號東山段突然自撞路牌，他身上多處撕裂傷，同車妻子則不幸身亡。記者莊曜聰／翻攝
黃姓男子開著小貨車南下，行經國道3號東山段突然自撞路牌，與同車妻子受困，消防人員將人救出。記者莊曜聰／翻攝
黃姓男子開著小貨車南下，行經國道3號東山段突然自撞路牌，與同車妻子受困，消防人員將人救出。記者莊曜聰／翻攝
黃姓男子身上多處撕裂傷，救出時人清醒，但同車妻子明顯死亡未送醫。記者莊曜聰／翻攝
黃姓男子身上多處撕裂傷，救出時人清醒，但同車妻子明顯死亡未送醫。記者莊曜聰／翻攝

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