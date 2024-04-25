影／國3台南東山段小貨車自撞路牌車頭全爛 夫受傷、妻身亡

國道3號台南東山段今天凌晨2時許發生一起死亡車禍，24歲黃姓男駕駛開著小貨車南下，行經319.8公里處時，突然偏移車道撞向路旁路牌，車頭損毀嚴重，警消到場救人，黃男身上多處撕裂傷送醫急救，但同車的妻子明顯死亡未送醫，詳細肇事原因有待國道警方調查釐清。

南市消防局25日凌晨2時34分接獲報案，國道3號南下段319.8公里處發生自撞車禍，疑似有2人受困，立刻派遣白河、東山分隊4車8人前往救援。

到場後發現一輛小貨車撞上路旁東山服務區休息站路牌，車身懸空卡在護欄與路牌支架間，因撞擊力道大，車頭已經面目全非，黃姓男駕駛仍有意識，但副駕駛座的女乘客已沒有呼吸心跳。