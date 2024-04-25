台74甲線彰化東外環聯結車自撞 司機彈出墜路邊草地

台74甲線彰化市東外環道今天清晨5點多發生聯結車自撞事故，聯結車橫在路中，阻礙交通，張姓司機噴飛在路邊草地，被送醫急救，車禍現場已於8點排除。

民眾報案指，今天5點多一輛聯結車橫在台74甲線彰化市東外環道往台中市方向北上3公里處，並發現一名男子倒臥路旁草地。救護人員到達現場時，男子仍有意識，送醫急救。

警方到場處理，發現聯結車司機張男( 37歲）疑似不明原因自撞，噴飛在草地，由於張男無法進行吹氣測試，後續將進行血液鑑定，釐清有無酒駕。