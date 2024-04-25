聽新聞
test
0:00 / 0:00
台74甲線彰化東外環聯結車自撞 司機彈出墜路邊草地
台74甲線彰化市東外環道今天清晨5點多發生聯結車自撞事故，聯結車橫在路中，阻礙交通，張姓司機噴飛在路邊草地，被送醫急救，車禍現場已於8點排除。
民眾報案指，今天5點多一輛聯結車橫在台74甲線彰化市東外環道往台中市方向北上3公里處，並發現一名男子倒臥路旁草地。救護人員到達現場時，男子仍有意識，送醫急救。
警方到場處理，發現聯結車司機張男( 37歲）疑似不明原因自撞，噴飛在草地，由於張男無法進行吹氣測試，後續將進行血液鑑定，釐清有無酒駕。
由於台74甲線東外環道是往來中彰投重要道路，為免事故影響上午上班交通尖峰時段通行，警方進行交通疏導，並通知拖吊車處理，已在8時排除事故現場，恢復正常通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言