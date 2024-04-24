影／彰化國中生IG互嗆 撂親友團助陣談判 近30人打群架
彰化縣埤頭鄉埤頭公園昨晚發生青少年持械打群架，2名國中生疑似在網路IG發生口角互嗆而相約談判，雙方各撂來10多個親友團助陣，其中一方還持棍棒刀械打人，甚至開車衝撞對方轎車，造成3人擦挫傷，北斗警方立即出動大批警力快打，陸續已帶回廿多人到案，全案將會依妨害秩序、傷害等罪嫌偵辦。
有民眾將鬥毆談判事件影音上傳到「社會事新聞影音」，警方初步調查，二名國中生因在IG互嗆，相約談判，昨晚八點多雙方人馬約在埤頭公園，一方撂來5 輛車親友團助陣，一方還帶棍棒、刀械，甚至開車衝撞對方的車。
北斗警方立即出動21名警力，啟動快打，到場時還有十多人在場，警方帶回調查，其中有三人受擦挫傷，據了解，當時有近卅人鬥毆，警方已陸續傳訊廿多人，將會依妨害秩序、毀損、傷害等罪嫌及「少年事件處理法」移送偵辦。
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