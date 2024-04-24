快訊

校長上班逛菜市場？ 撞見家長遭問地震災情竟回「還沒進校」

獨／南機場震災戶怨救助金「看得見吃不到」 北市府曝原因

新車不明原因冒煙自燃 金門女駕駛驚嚇：才開3個多月

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金湖鎮太湖路與三多路紅綠燈十字路口，昨天下午發生一起車輛自燃事故，一名女性駕駛行經三多路口時突然聽到巨大聲響，接著駕駛座就聞到焦味並冒出白煙，女駕駛相當驚慌，趕緊熄火下車，好在一旁的水泥預拌廠員工得知立即拿滅火器協助滅火，但看到新買不久的愛車內裝幾乎全毀，讓她超心疼的。

金門縣消防局表示， 昨天下午16時42分接獲報案，在金湖鎮太湖路三段和三多路交叉路口附近有一輛汽車起火燃燒，但未有明火，僅冒煙，指揮中心第一時間立即派遣金湖分隊、計各式消防車、救護車3輛，職消人員6名前往救援。這起救援所幸未造成人員傷亡，現場後續交由轄區員警處理。

金湖消防分隊長李岳峰表示，車組抵達現場後，他們立即確認車內並無人員受困，現場為自小客車停等紅燈時，車主聞到異味並從駕駛座有煙竄出，停妥後由一旁營造廠人員以滅火器撲滅駕駛座火勢。

救災人員以TIC熱顯像儀確認引擎室及駕駛座溫度皆已下降，確認無復燃情形後，後續交由火調調查起火原因，所幸整起案件未造成延燒及人員傷亡情形。

據了解，女車主透露，這輛車是今年初才剛買的，市價大概70多萬，平時十分愛惜，還幫新車全車鍍膜，沒想到卻發生車輛自燃意外，除了心疼之外，現在也只能等車商進行鑑定之後，再討論後續事宜。

消防局也呼籲，車輛應定期進行保養檢測，行駛途中發生緊急狀況時，應立即停至安全位置，如有任何火煙發生，應盡速撥打119求援，以爭取黃金救援時間。

一名女駕駛昨開車行經金湖鎮太湖路與三多路紅綠燈十字路口，在停等紅燈時，車主突然聽到巨大聲響，接著駕駛座就聞到焦味並冒出白煙，警消獲報到場處理。圖／讀者提供
一名女駕駛昨開車行經金湖鎮太湖路與三多路紅綠燈十字路口，在停等紅燈時，車主突然聽到巨大聲響，接著駕駛座就聞到焦味並冒出白煙，警消獲報到場處理。圖／讀者提供
一輛新車昨因不明原因自燃，消防人員冒雨到場救援，相當辛苦。圖／讀者提供
一輛新車昨因不明原因自燃，消防人員冒雨到場救援，相當辛苦。圖／讀者提供
金門一輛新車因不明原因自燃，車內經滅火器救援後，一片狼藉，讓女車主超心疼。圖／讀者提供
金門一輛新車因不明原因自燃，車內經滅火器救援後，一片狼藉，讓女車主超心疼。圖／讀者提供

車主 金門

延伸閱讀

金門軍職釣客被留置已37天 大陸：仍在「核實」了解中

男星慘遭霸凌 自爆遭對方罵祖宗八代洩線索：還在線上

跑動金門秘境探索夕陽跑今18點開放報名 限額僅2千名

52歲「花系列」女星消失2年突染怪病！梁家榕驚爆差點癱瘓

相關新聞

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷不樂觀 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

國立台灣體育大學楊姓男大生4月21日在西屯區遭廂型車闖紅燈撞上，楊因為頭部重創，目前仍在加護病房治療，病情不樂觀。據了解...

彰化火警 人瑞急喊兒救命、前鄉長妻逃生不及喪火窟

彰化縣埤頭鄉一處三合院民宅今天清晨4點多發生火警，屋內99歲陳姓老婦逃生不及被燒死屋內，陳婦是已故前鄉長陳全妻子，家人說...

新車不明原因冒煙自燃 金門女駕駛驚嚇說：才開3個多月

金湖鎮太湖路與三多路紅綠燈十字路口，昨天下午發生一起車輛自燃事故，一名女性駕駛行經三多路口時突然聽到巨大聲響，接著駕駛座...

影／國道1號彰化段驚險車禍影音曝光 3車連環撞後車尖叫急閃

國道1號彰化埔鹽北向209公里路段昨天發生一起車禍，驚險肇事影音曝光，葉姓男子駕駛小客車先撞到外側避車彎後，再彈向內側護...

囂張！走機車專用道逼車騎士 黑賓士「刷卡失敗」猛撞

桃園市龜山區昨晚一輛黑色賓士行經長壽路481巷，先是違規自右轉專用道直行機車道，接著疑似不滿左側機車騎太慢，竟加速往左邊...

「移動小套房」賓士GLE53撞壞高雄松藝路圍牆 車頭神奇無大礙

高雄22歲湯姓男子今晨5時許駕車行駛在鳥松區松藝路時，突然右偏直衝路旁人行道，直至撞上路樹，撞垮圍牆才停下，湯男事後聲稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。