新車不明原因冒煙自燃 金門女駕駛驚嚇：才開3個多月

金湖鎮太湖路與三多路紅綠燈十字路口，昨天下午發生一起車輛自燃事故，一名女性駕駛行經三多路口時突然聽到巨大聲響，接著駕駛座就聞到焦味並冒出白煙，女駕駛相當驚慌，趕緊熄火下車，好在一旁的水泥預拌廠員工得知立即拿滅火器協助滅火，但看到新買不久的愛車內裝幾乎全毀，讓她超心疼的。

金門縣消防局表示， 昨天下午16時42分接獲報案，在金湖鎮太湖路三段和三多路交叉路口附近有一輛汽車起火燃燒，但未有明火，僅冒煙，指揮中心第一時間立即派遣金湖分隊、計各式消防車、救護車3輛，職消人員6名前往救援。這起救援所幸未造成人員傷亡，現場後續交由轄區員警處理。

金湖消防分隊長李岳峰表示，車組抵達現場後，他們立即確認車內並無人員受困，現場為自小客車停等紅燈時，車主聞到異味並從駕駛座有煙竄出，停妥後由一旁營造廠人員以滅火器撲滅駕駛座火勢。

救災人員以TIC熱顯像儀確認引擎室及駕駛座溫度皆已下降，確認無復燃情形後，後續交由火調調查起火原因，所幸整起案件未造成延燒及人員傷亡情形。

據了解，女車主透露，這輛車是今年初才剛買的，市價大概70多萬，平時十分愛惜，還幫新車全車鍍膜，沒想到卻發生車輛自燃意外，除了心疼之外，現在也只能等車商進行鑑定之後，再討論後續事宜。