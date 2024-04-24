影／國道1號彰化段驚險車禍影音曝光 3車連環撞後車尖叫急閃
國道1號彰化埔鹽北向209公里路段昨天發生一起車禍，驚險肇事影音曝光，葉姓男子駕駛小客車先撞到外側避車彎後，再彈向內側護欄，擦撞到內側一輛小客車，後車也追撞上來，造成二人受傷送醫，幸無生命危險。
國道一號彰化路段連日發生驚險車禍，不僅今天上午213公里北上彰化路段發生5車追撞事故，造成二死一傷；前天上午10時也發生一起驚險車禍，根據後車行車紀錄器顯示，當時後車看到前方小客車撞擊事故急閃，車內乘客也嚇得尖叫。
國道三隊調查，22日10時10分在國道1號北向209公里處，葉男駕駛小客車先撞到外側避車彎，失控往內側護欄撞擊，再彈回外車道，造成內側車道王男駕駛的自小客車翻滾，後方另一輛小客車也追撞上來，輪胎都被撞飛，造成葉男及王男受傷送醫。
三輛追撞駕駛並無酒駕，國道警察正在釐清肇事原因，也呼籲用路人駕車時應注意車前狀態、勿疲勞駕駛，尤其最近正值雨季，更應小心駕駛，若精神不佳時，應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。
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