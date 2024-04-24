快訊

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

表妹的老公急借錢 台南七旬婦險被騙30萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市70歲吳姓婦人，被自稱「表妹的老公」加LINE聯繫，對方聲稱急需30萬元借款救急。吳老太太信以為真，昨天前往郵局要匯款，行員察覺異常，通報警方處理，員警耐心勸阻，她驚覺受騙，保住辛苦積蓄。

吳姓婦人昨天被自稱「表妹的老公」加LINE聯繫，對方以急需用錢為藉口央求借款30萬元救急，並承諾幾日後一定歸還，吳婦聽信後不疑有詐，便準備30萬元，下午1點多前往成功路郵局欲臨櫃匯款。

面對大筆款項轉匯，郵局人員細心實施關懷提問，在發覺異狀時立即通報台南市警五分局北門所員警到場協助。警員歐士華檢視吳婦LINE對話內容，發現疑似為詐騙集團慣用的手法，詐騙集團教導吳婦如何與行員對話。

警員進一步詢問「假表妹」的姓名及要求撥打電話給表妹，吳婦都沒辦法回答、支吾其詞，立即告知她，這是常見的「猜猜我是誰-假親友」借款詐騙手法，切勿聽信而輕易依指示匯款，她才恍然大悟差點受騙。

分局長洪宏榮呼籲，民眾如有接獲「陌生」電話或LINE帳號，尤其和「金錢」有關的話題要特別提高警覺，應先與對方結束通話，再親自向當事人及其他親友多方查證，確認其所述內容之真偽與可信度。

七旬吳姓老婦人（左）遭到電信詐騙，經郵局人員和警方合力阻詐。記者黃宣翰／翻攝
七旬吳姓老婦人（左）遭到電信詐騙，經郵局人員和警方合力阻詐。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局警員歐士華，成功阻詐，保住老婦30萬元。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局警員歐士華，成功阻詐，保住老婦30萬元。記者黃宣翰／翻攝

LINE 詐騙集團 郵局

延伸閱讀

成大醫院門診大樓停車場前車流多 即日起到6月底將交管

餘震不斷災防中心LINE卻沒通知 國科會：遭系統熔斷

獨居友人準備國考傳噩耗 她憶Line四人群組一周前「始終已讀2」後悔了

網路徵「長期鐵屁股」聚賭 警破獲賭場並起出大麻

相關新聞

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷不樂觀 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

國立台灣體育大學楊姓男大生4月21日在西屯區遭廂型車闖紅燈撞上，楊因為頭部重創，目前仍在加護病房治療，病情不樂觀。據了解...

彰化火警 人瑞急喊兒救命、前鄉長妻逃生不及喪火窟

彰化縣埤頭鄉一處三合院民宅今天清晨4點多發生火警，屋內99歲陳姓老婦逃生不及被燒死屋內，陳婦是已故前鄉長陳全妻子，家人說...

英籍男逛西門町超商「手腳不乾淨」 客人當場「抓包」爆衝突

英國籍男子Pannell昨天晚上在西門町一間超商趁店員不注意，把巧克力、糖果、三明治、飲料等商品放進後背包，待走到櫃檯結...

影／國道1號彰化段驚險車禍影音曝光 3車連環撞後車尖叫急閃

國道1號彰化埔鹽北向209公里路段昨天發生一起車禍，驚險肇事影音曝光，葉姓男子駕駛小客車先撞到外側避車彎後，再彈向內側護...

囂張！走機車專用道逼車騎士 黑賓士「刷卡失敗」猛撞

桃園市龜山區昨晚一輛黑色賓士行經長壽路481巷，先是違規自右轉專用道直行機車道，接著疑似不滿左側機車騎太慢，竟加速往左邊...

「移動小套房」賓士GLE53撞壞高雄松藝路圍牆 車頭神奇無大礙

高雄22歲湯姓男子今晨5時許駕車行駛在鳥松區松藝路時，突然右偏直衝路旁人行道，直至撞上路樹，撞垮圍牆才停下，湯男事後聲稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。