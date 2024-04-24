表妹的老公急借錢 台南七旬婦險被騙30萬
台南市70歲吳姓婦人，被自稱「表妹的老公」加LINE聯繫，對方聲稱急需30萬元借款救急。吳老太太信以為真，昨天前往郵局要匯款，行員察覺異常，通報警方處理，員警耐心勸阻，她驚覺受騙，保住辛苦積蓄。
吳姓婦人昨天被自稱「表妹的老公」加LINE聯繫，對方以急需用錢為藉口央求借款30萬元救急，並承諾幾日後一定歸還，吳婦聽信後不疑有詐，便準備30萬元，下午1點多前往成功路郵局欲臨櫃匯款。
面對大筆款項轉匯，郵局人員細心實施關懷提問，在發覺異狀時立即通報台南市警五分局北門所員警到場協助。警員歐士華檢視吳婦LINE對話內容，發現疑似為詐騙集團慣用的手法，詐騙集團教導吳婦如何與行員對話。
警員進一步詢問「假表妹」的姓名及要求撥打電話給表妹，吳婦都沒辦法回答、支吾其詞，立即告知她，這是常見的「猜猜我是誰-假親友」借款詐騙手法，切勿聽信而輕易依指示匯款，她才恍然大悟差點受騙。
分局長洪宏榮呼籲，民眾如有接獲「陌生」電話或LINE帳號，尤其和「金錢」有關的話題要特別提高警覺，應先與對方結束通話，再親自向當事人及其他親友多方查證，確認其所述內容之真偽與可信度。
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