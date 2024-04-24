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新北五股往關渡橋交通中斷1小時 因女駕駛彎腰撿物撞電桿
新北市五股區成泰路四段稍早發生小轎車自撞車禍，導致通往關渡橋方向交通完全中斷，嚴重回堵大塞車，原因是43歲女駕駛開車時彎腰撿東西，結果撞上路旁電線桿。下午2時15分完成拖吊，恢復雙線通行。
這起車禍發生在下午1時02分，白色轎車車頭撞毀打橫在路中央占用2線車道，造成交通完全中斷，後方一路回堵數公里到成蘆橋。警方和消防隊好不容易穿越塞車趕抵現場，發現小轎車安全氣囊炸開。
43歲林姓女駕駛痛苦喊著頭和背部都很痛，自稱因為開車時彎腰撿東西，未注意前方路況，偏移行駛動線迎面撞上路邊電線桿，幸好意識仍清醒，由救護車送往衛福部台北醫院檢查。
由於交通完全中斷大塞車，員警、消防隊員和熱心民眾徒手將車尾搬移，先讓出1線車道慢慢消化車流，後續調度堆高機將肇事轎車移到路旁再拖吊離開，下午2時15分恢復雙線通行。
新北市消防局第三大隊長陳志德呼籲，發生車禍高速撞擊時，無論是否感到明顯疼痛均切勿任意移動患者，應趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸道暢通並保護頸椎，由救護人員初步檢查研判傷勢處理，方能避免傷害加重。
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