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影／驚悚一瞬間！中壢男騎自行車男直行 遭闖黃燈客運擦撞摔地

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

18歲的陳姓男子昨下午騎乘自行車由延平路行經中央東路口時，中壢客運的38歲徐姓駕駛快速朝中央東路衝，陳男煞車不及，擦撞倒地摔傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因警方調查釐清中。中壢客運對此回應，疑徐姓駕駛貪快趁黃燈加速經過，會賠償騎士所有損害費用，將對駕駛懲處並做教育訓練

陳男昨下午4時許騎自行車，由延平路往桃園區方向經中央東路口時，只見徐男由中央西路飛快往中央東路行駛時，延平路已呈現綠燈，經過斑馬線時，陳男緊急煞車，擦撞到客運車身，摔倒在地，手腳擦挫傷。

警方獲報到場，立刻協助送醫並現場指揮疏導交通，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因待後續調查釐清。

中壢客運說，應是駕駛搶過黃燈，但是到路口時已變綠燈，公司還是認定這是違規行為，內部管理會嚴格處分，造成自行車騎士受傷車損，會跟他聯絡，有關損害賠償及修復，醫療費用都會負擔到底。

中壢客運表示，同仁的內部懲處教育訓練都會去做，並糾正這種行為，也會提醒其餘同仁這種違規行為造成損害都會告知，產生警惕作用。

警方呼籲駕駛人應注意道路號誌指示，若遇號誌轉換未能及時通過路口，應於停止線前停下等待，避免搶快，並隨時注意前方路況，確保行車安全。

18歲的陳姓男子昨下午騎乘自行車由延平路行經中央東路口時，中壢客運的38歲徐姓駕駛快速朝中央東路衝，差點撞上陳男，不過仍造成其摔傷。圖／翻攝自社會事新聞影音
18歲的陳姓男子昨下午騎乘自行車由延平路行經中央東路口時，中壢客運的38歲徐姓駕駛快速朝中央東路衝，差點撞上陳男，不過仍造成其摔傷。圖／翻攝自社會事新聞影音
18歲的陳姓男子昨下午騎乘自行車由延平路行經中央東路口時，中壢客運的38歲徐姓駕駛快速朝中央東路衝，差點撞上陳男，不過仍造成其摔傷。圖／翻攝自社會事新聞影音
18歲的陳姓男子昨下午騎乘自行車由延平路行經中央東路口時，中壢客運的38歲徐姓駕駛快速朝中央東路衝，差點撞上陳男，不過仍造成其摔傷。圖／翻攝自社會事新聞影音
18歲的陳姓男子昨下午騎乘自行車由延平路行經中央東路口時，中壢客運的38歲徐姓駕駛快速朝中央東路衝，差點撞上陳男，不過仍造成其摔傷。記者翁唯真／翻攝
18歲的陳姓男子昨下午騎乘自行車由延平路行經中央東路口時，中壢客運的38歲徐姓駕駛快速朝中央東路衝，差點撞上陳男，不過仍造成其摔傷。記者翁唯真／翻攝

教育訓練 自行車 酒測

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