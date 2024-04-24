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影／越南失聯移工台中無照闖紅燈影像曝！台體大學生被撞倒生命垂危

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍陳姓移工與梅姓同鄉已被通報失聯，21日上午開著郭姓男子的廂型車行經西屯區時，闖紅燈撞上台灣體大的楊姓男大生後逃逸，警方獲報後，陸續在昨天將涉案的陳男、梅男查緝到案，因陳已被桃園地檢署發布通緝，已解送歸案，全案暫依過失傷害、肇事逃逸罪偵辦。楊因頭部重創，迄今仍在加護病房急救，病情不樂觀。

經查，越南籍陳姓移工（28歲）在21日上午8時許，駕駛向郭姓男子借來的廂型車，載同鄉梅姓男子（31歲），陳無照駕駛，開車行經西屯區灣大道四段、工業區一路附近時，闖紅燈撞上騎機車、就讀國立台灣體育大學的楊姓大學生（19歲），楊生因頭部重創，目前仍在加護病房急救。

警方成立專案小組調查，發現陳男在肇事後逃逸，將廂型車棄置在南屯區惠中路後逃逸，經持續追查，昨天下午4時、6時許，分別將陳男、同車梅男查緝到案，二人都已被通報失聯，陳另外還涉案，被桃園地檢署發布詐欺、竊盜通緝，此案先將陳解送桃園地檢署歸案，另外梅則依違反入出國移民法，移送移民署台中專勤隊收容。

第六警分局表示，陳男涉犯肇事逃逸、無照駕駛、闖紅燈等交通違規，將依法告發，另外郭男將車輛借給無照的越南移工，將吊扣其汽車牌照一個月。

第六警分局呼籲，民眾發生交通事故務必留在現場報警處理，以維護雙方安全及權益。警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

台灣體大楊姓大學生在21日騎機車行經西屯區台灣大道時，被無照闖紅燈的越南籍陳姓移工撞上，目前仍在加護病房。記者陳宏睿／翻攝
台灣體大楊姓大學生在21日騎機車行經西屯區台灣大道時，被無照闖紅燈的越南籍陳姓移工撞上，目前仍在加護病房。記者陳宏睿／翻攝
台灣體大楊姓大學生在21日騎機車行經西屯區台灣大道時，被無照闖紅燈的越南籍陳姓移工撞上，目前仍在加護病房。記者陳宏睿／翻攝
台灣體大楊姓大學生在21日騎機車行經西屯區台灣大道時，被無照闖紅燈的越南籍陳姓移工撞上，目前仍在加護病房。記者陳宏睿／翻攝
台灣體大楊姓大學生在21日騎機車行經西屯區台灣大道時，被無照闖紅燈的越南籍陳姓移工撞上，目前仍在加護病房。記者陳宏睿／翻攝
台灣體大楊姓大學生在21日騎機車行經西屯區台灣大道時，被無照闖紅燈的越南籍陳姓移工撞上，目前仍在加護病房。記者陳宏睿／翻攝
台灣體大楊姓大學生在21日騎機車行經西屯區台灣大道時，被無照闖紅燈的越南籍陳姓移工撞上，目前仍在加護病房。記者陳宏睿／翻攝
台灣體大楊姓大學生在21日騎機車行經西屯區台灣大道時，被無照闖紅燈的越南籍陳姓移工撞上，目前仍在加護病房。記者陳宏睿／翻攝

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