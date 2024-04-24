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影／驚悚畫面！25歲研究生遭多元計程車左彎慘撞送醫不治
高雄25歲李姓研究生昨天接近正午時分，騎車行經鹽埕區五福四路與大義街口，不慎與左彎轎車發生嚴重車禍，由於李男當時頭部正面撞上轎車引擎蓋，安全帽脫落，當場倒地不起，雖緊急送醫仍因傷重不治，校方得知已全力協助家屬後續事宜。
就路口監視器影像，28歲馮姓男子駕駛多元化計程車沿五福四路東向西快車道行駛，而當下馮車前方有輛體型相對較大的物流貨車，當馮行駛接近大義街口時，提前左轉未禮讓李男騎機車直行，造成李男騎機車直行發現時，根本措手不及正面直接撞上，頭部重擊引擎蓋，就連安全帽也因撞擊保險桿因而脫落，當場重傷倒地。
據了解，李事後被緊急阮綜合醫院搶救，但最終仍回天乏術，傷重宣告不治。
鹽埕分局指出，這起死亡車禍雙方駕駛皆無酒駕，初判駕駛多元計程車的28歲馮姓男子，當時於街口左彎時，未禮讓綠燈直行車先行；全案肇責將移由本局交通警察大隊分析研判。
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