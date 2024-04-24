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影／汽機車行經路口未禮讓行人 台南輪椅阿嬤路邊苦等

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南網友爆料，台南市東區崇德路與崇德十三街無號誌路口，本月13有約10輛汽、機車未禮讓行人優先通行，造成坐輪椅阿嬤和推輪椅者家人在路口苦等；轄區台南市警一分局今天說，警方接獲民眾舉發在案，將依規定開罰。

有關網友在「社會事新聞影音」臉書社群網PO文指出，本月13日上午8點多，台南市東區崇德路與崇德十三街，沒有號誌路口，有汽、機車未禮讓行人優先通行，坐輪椅阿嬤呆在斑馬線附近。

台南市警一分局說，警方接獲民眾舉發在案，將依規定開罰。今年度迄今，警分局針對未禮讓行人違規已舉發122件。警方呼籲汽、機車駕駛人，行經行人穿越道應減速慢行，並停讓行人優先通過，違反規定者可依道路交通管理處罰條例第44條第2項，處罰1200元以上6000元以下罰鍰。

網友爆料，台南市東區崇德路與崇德十三街無號誌路口，有約10輛汽、機車未禮讓行人優先通行，造成坐輪椅阿嬤和推輪椅者在路口苦等。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書社群
網友爆料，台南市東區崇德路與崇德十三街無號誌路口，有約10輛汽、機車未禮讓行人優先通行，造成坐輪椅阿嬤和推輪椅者在路口苦等。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書社群

台南 行人 輪椅

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