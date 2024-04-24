買泰達幣沒投資先賺美金25萬？高雄婦信了 還要提180萬付稅款
67歲退休婦人想投資虛擬貨幣，認識網友說要幫她代操，她還沒匯款投資，不到1個月，對方就稱她已經賺了美金25萬餘元，要她匯20%「盈利稅」。婦人不疑有詐，到銀行提領180萬元付稅款，及時被行員和員警勸阻，才知道險些被騙。
昨天上午11時，方姓婦人與朋友一起到高雄市鳳山區銀行，臨櫃要提領180萬元，告訴行員說她投資泰達幣獲利要繳稅。行員覺得奇怪，懷疑她受騙，便找鳳山警分局員警到場了解原委。
方姓婦人說她在網路要投資泰達幣，加入Line投資群組，1名網友要她下載虛擬貨幣APP，還說可以先幫忙代操，她還沒投資買泰達幣，不到1個月，對方便通知她已獲利美金25萬餘元，折合新台幣約750萬元。
對方傳訊，稱「根據TWN、IRC最新的所得稅法」規定，盈利1萬美金以上投資，按國家稅率法規定，需要申報繳納20%的稅率，要她趕緊繳交180萬元「盈利稅」，才能把獲利領出來。
員警一聽方婦還沒投資，對方便通知她獲利，根本是詐騙陷阱，說明如果獲利，應會直接從獲利中扣稅及手續費，不可能還要她另外繳稅。方婦恍然大悟，直稱退休金差點被騙，打消提款。
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