債務糾紛 苗栗男2度上門亮出MP5玩具衝鋒槍嚇壞人

李姓男子僅因債務糾紛，去年3月帶著MP5玩具衝鋒槍前往苗栗縣一處民宅門前，對空射完一彈匣的鋼珠彈，第二天又同樣持槍上門作勢瞄準，嚇得住戶報警。法院審結，以他持有類似真槍的玩具槍在公共場所射擊，違反社會秩序維護法，處6千元並沒入玩具槍。

頭份警方調查，李姓男子於3月25日前往苗栗縣一處民宅前，持有一支MP5玩具槍，對空射擊1彈匣約20到30發鋼珠彈後離去，第二天又開車到同一現場，在車內亮出玩具槍做出射擊姿勢威嚇住戶，引發居民恐慌。