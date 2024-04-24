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債務糾紛 苗栗男2度上門亮出MP5玩具衝鋒槍嚇壞人

聯合報／ 記者牟玉珮／苗栗即時報導

李姓男子僅因債務糾紛，去年3月帶著MP5玩具衝鋒槍前往苗栗縣一處民宅門前，對空射完一彈匣的鋼珠彈，第二天又同樣持槍上門作勢瞄準，嚇得住戶報警。法院審結，以他持有類似真槍的玩具槍在公共場所射擊，違反社會秩序維護法，處6千元並沒入玩具槍。

頭份警方調查，李姓男子於3月25日前往苗栗縣一處民宅前，持有一支MP5玩具槍，對空射擊1彈匣約20到30發鋼珠彈後離去，第二天又開車到同一現場，在車內亮出玩具槍做出射擊姿勢威嚇住戶，引發居民恐慌。

警方根據監視器畫面，及時查獲他，玩具槍扣案送鑑定。李姓男子坦承自己的行為對他人造成危害，並表示僅為債務糾紛。由於玩具槍無殺傷力，警詢後依社會秩序維護法將全案移送法辦。苗栗法院處以6千元罰鍰及沒入玩具槍。

MP5衝鋒槍外型。示意圖／聯合報資料照
MP5衝鋒槍外型。示意圖／聯合報資料照

住戶 債務 苗栗縣

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