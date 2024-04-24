聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中熟女西屯不明原因自撞分隔島 昏迷插管中
台中市阮姓女子在昨天晚間9時許，開車行經西屯區凱旋路與經貿五路時，因不明原因自撞分隔島，阮車頭凹陷毀損，救護車到場時，阮女已昏迷，經送醫後，目前仍在醫院插管急救中，阮女昏迷無法檢測酒精濃度，警方已報請檢察官核發鑑定許可書，釐清案發經過。
經查，阮姓女子（42歲）在昨晚9時許駕駛轎車，沿西屯區凱旋路中線車道，往凱旋八路方向直行時，不明原因撞上中央分隔島，但未與其他人車碰撞，救護車到場時，阮女已昏迷無意識，阮女主要是頭部有受創，經送醫後插管急救中。
警方正在釐清阮女自撞分隔島原因，因無法酒測，已報請檢察官核發鑑定許可書中，初判肇事原因是有其他不當駕車行為，詳細的肇因，仍有待交大事故組後續釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言