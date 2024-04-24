台中熟女西屯不明原因自撞分隔島 昏迷插管中

台中市阮姓女子在昨天晚間9時許，開車行經西屯區凱旋路與經貿五路時，因不明原因自撞分隔島，阮車頭凹陷毀損，救護車到場時，阮女已昏迷，經送醫後，目前仍在醫院插管急救中，阮女昏迷無法檢測酒精濃度，警方已報請檢察官核發鑑定許可書，釐清案發經過。

經查，阮姓女子（42歲）在昨晚9時許駕駛轎車，沿西屯區凱旋路中線車道，往凱旋八路方向直行時，不明原因撞上中央分隔島，但未與其他人車碰撞，救護車到場時，阮女已昏迷無意識，阮女主要是頭部有受創，經送醫後插管急救中。