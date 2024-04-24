大家源家電倉儲起火延燒7小時撲滅 殘火處理

知名廚房家電品牌，大家源家電位在屏東縣萬丹鄉的倉儲物流中心起火，23日晚間7點45分驚傳火警，消防局火爆後趕抵現場，廠房全面燃燒，火勢在晚間9點23分控制，現場堆放大量家電貨品，火勢燒了7個小時，凌晨2點48分火勢撲滅，殘火處理中，至於起火原因仍待消防局火調科調查釐清。

業者邱老闆昨天晚間在現場說，燒毀地點是放家電存貨倉庫，初估損失破億元，仍要評估；消防局表示，抵達現場時已經全面燃燒，救出一名女員工，意識清醒。現場是鐵皮建築，從三面部署水線搶救，出動空拍機、消防機器人深入火場救災，鄰近沒有其他建築物，避免火勢延燒，將火勢侷限控制。